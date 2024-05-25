美中文化藝術交流的不對等

中共 駐美大使謝鋒可以跑到哈佛大學作公開演講，想問美國駐北京大使伯恩斯先生有可能到北京大學作公開演講嗎？如果可以的話，在場有中國學生在會場作公開抗議，請問陪同伯恩斯前去安排工作美國助手，可否將抗議學生硬生生地拖離前場嗎？絕對不可以，因為這個場合全由當局控制，絕對不許出亂子。

中美交流只能停留在官方場合，一切是在中方嚴格規管下進行。中共最忌資本主義世界思潮的影響，美國在中國推廣文化活動中處處受阻。美國新聞通訊社記者不能在中國自由採訪，記者外出活動得先向中方有關部門，事先申請獲准後才能成行。也不能隨便約見國內人士。中國人進入美國後可以自由到處旅行，甚至可以「誤闖」軍事基地被抓包才被制止。

行文至此，英國倫敦根據英國國安法逮捕從事間諜工作的香港 經貿處行政經理及其夥伴二人，經貿處發出滙豐銀行支票支付特務費用，作監視居英香港民主人士報酬。罪犯行動由手提電話中作詳細工作布置，證據確鑿。被捕3被告可以保䆁外出候查。相比在香港被國安法罪拘捕黎智英等幾百人不得保釋，未審已經被關了3年監。英國被捕這3個罪犯幸運得多，想不到同樣違反國安法則有如此不同的待遇。政治待遇上也是如此不對等。

美國好萊塢拍攝的影片不能隨便在中國自行發行及公演，據美方華人電影工作者透露，中方文化部每年只有34部電影配額供全球申請進口放映，數量少得可憐。相反中國影片在美國不受限制自由隨便發行及放映。在洛杉磯AMC院線我們可以看到許多中國拍攝影片在放映，大片爛片都有。今年春節兒子邀請我去大西洋大道AMC影院看一套中港合作影片，全院只有6個觀眾。中國片在美國沒有市埸，因內容形式不受觀眾歡迎。

不同國家有不同制度，但如果真的講國際合作，不能處處設限，處處無理阻礙，特別在文化思想藝術上交往要合理和對等。TikTok 在美大受年輕人的歡迎，擁有1億7000萬用户。但Google、Facebook在中國要下架，只能翻牆才能看到，且有被追查的可能。難怪美國國會逼TikTok出售給美方。

既然經濟政治上中美有合作空間，為什麼這个空間不包括文化藝術層面，公平對等是彼此應有基本態度。否則何談合作？