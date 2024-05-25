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前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

美中文化藝術交流的不對等

馬櫻╱加州

中共駐美大使謝鋒可以跑到哈佛大學作公開演講，想問美國駐北京大使伯恩斯先生有可能到北京大學作公開演講嗎？如果可以的話，在場有中國學生在會場作公開抗議，請問陪同伯恩斯前去安排工作美國助手，可否將抗議學生硬生生地拖離前場嗎？絕對不可以，因為這個場合全由當局控制，絕對不許出亂子。

中美交流只能停留在官方場合，一切是在中方嚴格規管下進行。中共最忌資本主義世界思潮的影響，美國在中國推廣文化活動中處處受阻。美國新聞通訊社記者不能在中國自由採訪，記者外出活動得先向中方有關部門，事先申請獲准後才能成行。也不能隨便約見國內人士。中國人進入美國後可以自由到處旅行，甚至可以「誤闖」軍事基地被抓包才被制止。

行文至此，英國倫敦根據英國國安法逮捕從事間諜工作的香港經貿處行政經理及其夥伴二人，經貿處發出滙豐銀行支票支付特務費用，作監視居英香港民主人士報酬。罪犯行動由手提電話中作詳細工作布置，證據確鑿。被捕3被告可以保䆁外出候查。相比在香港被國安法罪拘捕黎智英等幾百人不得保釋，未審已經被關了3年監。英國被捕這3個罪犯幸運得多，想不到同樣違反國安法則有如此不同的待遇。政治待遇上也是如此不對等。

美國好萊塢拍攝的影片不能隨便在中國自行發行及公演，據美方華人電影工作者透露，中方文化部每年只有34部電影配額供全球申請進口放映，數量少得可憐。相反中國影片在美國不受限制自由隨便發行及放映。在洛杉磯AMC院線我們可以看到許多中國拍攝影片在放映，大片爛片都有。今年春節兒子邀請我去大西洋大道AMC影院看一套中港合作影片，全院只有6個觀眾。中國片在美國沒有市埸，因內容形式不受觀眾歡迎。

不同國家有不同制度，但如果真的講國際合作，不能處處設限，處處無理阻礙，特別在文化思想藝術上交往要合理和對等。TikTok在美大受年輕人的歡迎，擁有1億7000萬用户。但Google、Facebook在中國要下架，只能翻牆才能看到，且有被追查的可能。難怪美國國會逼TikTok出售給美方。

既然經濟政治上中美有合作空間，為什麼這个空間不包括文化藝術層面，公平對等是彼此應有基本態度。否則何談合作？

香港 中共 TikTok

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