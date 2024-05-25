完整配套措施 才是治本之道

配套措施就是支援一個主題目標的一些方案。

比如想要建立一個新社區，鼓勵人們入居。那就要從解決民生的衣食住行設想及著手。要有商場，診所，學校，道路等，這些都是配套措施，這個新社區才會適合人們居住。

建立一個公園必須要有廁所，一個重要的配套措施；高速公路每隔20公里，應有休息站及廁所；這是應有的配套措施。

特斯拉電動車，為了增加它的遠行駛能力，在高速公路旁的加油站，都設有充電站，使其電動車，可以行駛全國。這是很實用的配套措施。

要競選公職的人，發表的政見中，會闡述他的施政方針及政策。這些都是他競選的配套措施。沒有政見的候選人，是絕對選不上的。

洛杉磯有15萬多遊民 ，他們沒有固定住家，到處為家。造成市景及治安的重大問題。只是供給他們一個固定的住處，並不是解決根本問題的方法。許多遊民都有心裡問題，常有嗑藥及酗酒惡習。所以必須找出最有效的方法，才能根本解決遊民問題。首先，必須設有專人，來詢問每個遊民。找出他們無家的根本理由。沒錢繳房租的，設法為他找工作，可以賺錢，然後將他送入低價公寓居住。有精神病或藥物問題的，則先送往精神科醫師或醫院治療。和家庭有矛盾的，則請社工幫忙溝通及解決。這些都是解決遊民問題的配套措施。這才是真正治本之道。

非法移民 一直困擾美國。尤其民主共和兩黨有不同的解決方法。其實美國地大物博，勞工嚴重缺乏。非法移民正可彌補這些勞工缺口。當然有犯罪前科的人，是不准入境的。入境後，犯罪的，也馬上遣返原居地。如此，這些非法移民，都變成守法而對社會有貢獻的移民。這是非傳統但有意義的配套措施做法。光是建築高牆以堵住他們入美，是浪費，非理智的方法。

美國的醫療制度，華而不實，缺點太多了。人民沒有選擇醫生及醫院的自由，保費又年年上升。歐洲，加拿大及曰本等先進國家，都實施全民健保 。只有美國打死不肯。認為國家負擔不起。然而，卻實施挖東牆補西牆的政策。貫徹全民健保，必須有一套完整的配套措施。聯邦衛生總局應該實施單一付費制度，按件計酬，付給所有醫療單位。同時制定相關的配套措施。如此，醫療系統應該可以成功轉型。

總之，每件事情要做成功，都必須要有一套完整的配套措施。如此，天下實無難事。