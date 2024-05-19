大選年 拜登對中國祭起了大棒

在上次美國大選時，作為民主黨總統候選人的拜登 批評川普 對華貿易戰，表示如果他當選，將撤銷川普對華高關稅 。可如今他的4年總統任期還有半年，非但沒有兌現該諾言，反學起了川普，本周宣布對來自中國的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產等產品加徵關稅，其幅度之高，比川普有過之無不及。

顯然，拜登此舉是為選舉考量，要堵川普和共和黨人批評對華軟弱之口，因為此次加徵的關稅總額並不多，只有180億美元；更見出拜登小心思的是，對電動車徵收高達100%的關稅，可中國車在美國市場佔有率不到0.8%，等於聊勝於無，這不太符合對他國商品加徵關稅的邏輯，一般關稅手段，是針對外國產品對本國的傾銷現象。難怪輿論把它解讀成拜登要和川普爭選票，此前川普表態稱，若他選勝，將對中國全部輸美產品徵收6成關稅，拜登在這方面當然也不能輸，你加徵6成，我就加徵十成，讓美國選民看誰對中國狠。

美中關係自去年11月舊金山拜習會後，雖然止跌企穩，雙方高層恢復了溝通往來，也達成了若干技術成果，但明爭暗鬥一直在進行，尤其美國的打壓不但沒有放鬆，反在不停加碼。比如兩黨在4月通過了強制TikTok出售的立法，商務部前不久撤銷美企對華為的銷售許可，禁止所有產品都不能賣給華為。至於被納入美國實體清單的中企更多，原在科技上打壓中國的「小院高牆」，現已變成「大院高牆」了，而且「大院」還在不斷擴大。

拜登政府之所以完全繼承了川普遏制中國的衣缽，乃至變本加厲，除了這是兩黨以及美國社會的共識，跟今年是大選年有關。民主共和兩黨及其總統候選人，為了不讓對手指責對中國示弱，一個比一個顯得強硬。

美國總統大選，選民雖然主要關注國內問題，特別是經濟議題，然而，有兩個國家是絕對不能跑掉的，這就是中俄。美國人雖然更痛恨俄羅斯，可由於中國被美國政府及輿論塑造成主要戰略對手，相對俄羅斯，中國在美國大選中成了一個更具鼓動性的外部話題。打擊中國是美國絕對的「政治正確」，在這點上，任何一個美國政治人物都不會減分，幾乎是零成本。故總統大選攻擊中國會成為兩黨一道必不可少的「主菜」。

目前兩黨處於初選階段，中國議題尚未發酵，7月，兩黨正式推出候選人，選戰正式開打，進入攻防階段，中國議題一定會伴隨到大選結束。在這個過程中，讓外界最擔憂的，莫過於兩黨候選人在臺灣問題上去刺激中國。

美國陷於俄烏、以哈兩場戰爭，特別是後者，讓美國有些進退失據，在這種情況下，雖然不少人認為華盛頓不會在台海開闢第三戰場，並約束賴清德不要胡來，然而，不怕一萬就怕萬一，在臺上執政的拜登可能不願在台海生事，和中國發生軍事衝突，可川普呢？萬一川普在競選中提出和臺灣建交，或者當選後邀請賴訪問白宮，又或乾脆跑一趟臺灣，拜登怎麼應對？即便川普在臺灣問題上什麼也不做，拜登為擺脫在以色列問題上的被動局面，主動打臺灣牌，派高官或者軍艦造訪臺灣，激化美中衝突，也不是沒有可能。

中國對自己成為美國大選逃不掉的議題，也頗感無奈，憂慮中美因此出事，對美國無休止的打壓厭煩。人最怕的就是被激怒，國家也一樣。客觀地說，去年以來，面對美國的遏制，中國官方還是表現出了一定克制。這當然是因為中國手裡反擊的工具和手段不多。

然而，再有耐心的人被對手今天打一巴掌，明天打一拳，也會失去定力，何況中國如今也被外界看作一個大國，不還手是不可能的。北京對拜登此次加徵關稅就非常惱怒。商務部批拜登政府一意孤行，一錯再錯，指此舉違背了拜登「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鉤斷鏈」的承諾，將嚴重影響雙邊合作氛圍。王毅更用「近乎瘋狂」來形容美這次打壓行動，指責美國已失去理智，喪失自信，亂了方寸。

中方所以非常生氣，原因在於，美國是對電動汽車、鋰電池、光伏電池加徵高關稅，而這三樣產品號稱中國的「新三樣」，是出口主力軍，也是當局提出的新質生產力的現實代表。從這個角度看，美國加徵關稅就被上升到阻擾中國發展新質生產力，進而阻擾中國發展的高度，在性質上比一般的科技打壓更顯嚴重。

中國應該大概率會報復。大選年的美中關係充滿危險。選後也不會變得緩和，無論是拜登還是川普當選，今後對中國的態度只會更強硬，全世界要做好迎接美中硬碰硬的準備。