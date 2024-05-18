拜登 政府內閣中最忙碌的官員非國務卿布林肯 莫屬，任內踫上世界級的政治和軍事衝突，地區遍及歐洲和亞洲。民主和極權兩大陣營彼此摩拳擦掌，劍拔弩張。俄烏直接幹起來，哈瑪斯襲以色列，在火藥庫澆油挑起另一場戰火。布林肯就是在如此火爆軍事政治對抗中，穿梭遊走亞洲和歐洲。

布林肯外表是個溫文儒雅的學者，學問修養無可挑剔，他說的法文比法國人還厲害，音樂修養更不得了，會彈琴玩樂器。在繁忙訪華談判中雖然沒獲紅地毯規格接待，但臨別時還到中國唱片舖買了兩張黑膠唱片，其中一張是竇唯的。

與習近平見面時，他與王毅相對而坐，習近平坐在中間主人座位，俯視左右兩邊中美人馬，顯示高高在上的權位，有點虛張聲勢。布林肯不在乎你的氣勢，針對性極強表示要中國不能捲入俄烏戰爭，否則美國會決定採取應有行動，綿裡藏針，先禮後兵，這就是布林肯的風格。

布林肯在國務卿位上最大功勞是把整個歐洲團結起來對抗俄羅斯，支援烏克蘭抗俄衛國戰爭，法國動起來第一個提出要派軍隊介入俄烏戰爭。反而拜登這個老總統處處縮手縮腳，既不敢以行動有力插手戰爭，更不敢名正言順派人派兵派機到烏克蘭捍衛自由民主參戰，反而顧慮俄動用核武器的恐嚇而有退縮，令俄烏戰爭無限期拖下去。