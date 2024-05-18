我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

父母心 兒女情 代溝坎難越

黃思義╱羅斯密

小學一年級課本有這麼一科書：「3月12日是國父孫中山先生逝世紀念日」,這個我兒時背得滾瓜爛熟的日子竟成為我人生中的一個轉捩點，父親也在這一天辭世。我對父親一直覺得虧欠愧疚，他在生時，我只有予取予求，卻沒有任何回報。

家裡有很多父親和大哥兒時的合照，這些都是在照相館裡拍的，聽父親說，其中幾張還被照相館放大、上色、陳列在櫥窗用來招徠顧客。父親出生在中國一個富農之家，自小喜愛拍照，來到越南後，雖然不再寬裕，但仍難改其愛好。等到二哥出生後，家境大不如前，上照相館拍照的習慣戛然而止，家裡再也見不到任何父親和其他子女的合照。其實不是父親單獨寵愛大哥，要不是環境所逼，作為父母，哪有子女厚此薄彼？

父親的生意一日不如一日，因而負了一些債務，債主不斷上門追討，父親無奈只能借酒消愁，從此染上了酒癮，性情變得非常暴躁，父母幾乎天天發生口角。一次放學回家，見到門口貼了一張寫著「吉屋出售」的紅紙，母親則在屋後一邊工作、一邊拭著眼淚，原來父親想把房子賣掉來還債，母親堅決反對，說沒了房子孩子們怎麼辦？ 父母日夜辛勤工作，造化弄人，總是入不敷出，要不是為著我們，他們哪裡需要天天煩惱？

我小時，父親除了偶爾晚飯後帶我到市中心閒逛或看電影外，幾乎從不坐下來和我談天。吃飯時，坐在餐桌上我也只有聆聽他的份，我對他是敬畏多於親暱，就算後來我上了西貢文科大學，在他心目中，我仍然只是他那不懂世事的幼子。父親說：「人有雙耳、雙眼、一張嘴。所以你應該多聽、多看、少開口。」 這家訓使我養成沉默寡言的個性。父親在我19歲那年去世，去世前一年，他因高血壓住院一星期，我去醫院照顧他，那是唯一一次我最接近他。可惜我沒有利用這機會，在病榻旁只顧著做我西貢文科大學的功課。

兒時我感到最快樂的事，不是我在學校考到第一名得到獎品，不是母親縫給我一件新衣，不是餐桌上多出一碟叉燒，而是放學回家見到雙親和和氣氣。上一代的經歷使我明白，貧賤夫妻百事哀！再好的婚姻感情也得靠經濟支撐維穩。作為人父後，我才開始體會父母生前的一切。為避免重蹈覆轍，我極力維持家庭和諧、確保孩子們衣食無憂、接受良好教育。但我發覺，孩子們對我的期待，因年代、國度的差異，已和我兒時的願望不一樣。,我的努力，只能算勉強差強人意，未必就是他們所要。父母心、兒女情，代溝坎難越！

越南 高血壓

上一則

川普封口案 歷史性裁決本周揭曉

下一則

拜登總統連任之路 面臨困境

延伸閱讀

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲
晚年吃苦頭？ 丁克族「後遺症」浮現

晚年吃苦頭？ 丁克族「後遺症」浮現
滯陸金門軍人已退伍 寄望520前放人 陳玉珍：恐有難度

滯陸金門軍人已退伍 寄望520前放人 陳玉珍：恐有難度
華人女婿赫喬治 再角逐聖市議員

華人女婿赫喬治 再角逐聖市議員

熱門新聞

「一洲焦點」談拜登川普決定總統辯論、川普封口費案、對中電動車關稅。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／拜川總統辯論 互罵誰怕誰、對中關稅100%

2024-05-15 14:04

台積電和高鐵 凸顯美國競爭力衰退

2024-05-14 02:00

今年大選成美國史上最危險選舉？

2024-05-15 02:00

中韓美三角關係 開始位移

2024-05-16 02:00

無關接班 巴菲特現象不會劃下句號

2024-05-12 02:00

樂見兩黨合作 迅速撲滅國會政變

2024-05-11 02:00

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬