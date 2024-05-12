喜見消費者拒購 促使零售商降價

世界日報5/6 報導「消費者拒購，零售商 紛降價」。由於物價太高，高收入也要精打細算，IKEA一口氣調降數百種產品售價。物價為什麼會高？通貨膨脹 ，原因為何？

通貨膨脹的原因很多：保護主義下的進口稅率增加使進口產品成本增長，造成物價上漲；消費者在入不敷出的情況下要求加薪；商家在貨物及人工成本上升時必須調整物價以保持利潤 ；可以說是一個惡性循環，消費者為首當其衝的通膨受害者。

消費者大多都了解這種情況，而且假以時日也能習慣以及適應通貨膨脹。商家如果適當地調整物價保持利潤是無可厚非，但是不少商家藉機大幅漲價，例如使用市場學上「試探消費者能夠承受多少」的定價策略；測試消費者對於更高物價是否能夠習以為常，對價目麻木後任其宰割。

薪資一旦上漲不會下降，商家的進貨成本則是由於各種因素有起伏的空間，但如果進貨成本降低，商家會因此降價嗎？依照筆者經驗是並不常見。維持太高物價的結果會使消費者裹足不前、商家的生意清淡、老顧客消失，大幅漲價的結果得不償失。當然，消費者也未在無力購買下得到了什麼利益。

消費者有什麼積極的方法能夠促使商家降價？當然，消費者可以拒絕購買，也可謂「消費者革命」；告知商家，「你要做我的生意就必須降價」。筆者認為這是一個絕招，被高價宰割的消費者終於有一個出路，例如，不再去以前常去，但是現在漲價的餐館，有自己在家煮飯或是購買便宜便當等的其他選擇。同時，試探商家可支撐多久？

如果商家選擇降價，紛紛降價可減少通貨膨脹，同時降價也可促進「薄利多銷」，利潤也因之增加、對商家也是有利。在此期望消費者有「自主權」拒購，不再被高物價綁架。對於商家的建議為：不論為零售商或是服務業，如能仿效IKEA降價促銷得以賺錢，利己也利人何樂不為？