我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

廣東梅大高速公路 天災人禍

冷眼 （紐約）

疫情後的小長假，出行民眾破2.5億，各個旅遊景點人山人海，返鄉探親不絕於途，大城市100多米步行街，兩個多時才擠得出去。各地大小事故頻傳，假後不少醫院人滿為患。尤其以廣東梅大高速公路突然路崩，最為死傷慘烈。

五一淩晨2時10分，梅州市至福建方向大埔鎮高速公路路面，突然塌方18米長，23輛半夜趕路的車輛陷進5米深坑。頓時大火熊熊濃煙沖天，車輛燒成焦鐵，死亡48人，傷30人。慘劇震驚海內外。廣西梧州兩夫妻帶3小孩回福建探親，全家慘死。民眾為無辜逝者悲傷，更對屢見不鮮的豆腐渣工程義憤填膺。

去年4月2日，大埔附近高鐵路面也發生坍塌，不到一年，事故再現，讓出行民眾提心吊膽。

梅大線全長61,2公里，2014年底竣工通車。知情者透露，總投資共21億，每公里3千400萬，費用之大，令人費解。承包商坦白:建造費只有9億。12億進了誰的私囊？必需徹查！工程大小事故幾乎全是偷工減料，以次充正，承包商重金賄賂主管官員，貪官奸商殘害民眾，罪大惡極。

清明至立夏，該地連續大雨，雨量達628毫米。聲討豆腐渣工程的罵聲中，網上亦有人認為純天災所致，不能歸咎於承包商。

人靠教養，路靠護理，養路工有否巡查？有否發現連日大雨地質松軟，路基不堅固？多個路段已封閉，大埔段為何不採取措施？

慘劇發生後，網絡怒潮洶湧，兩天後，脫難者和遇難者家屬受訪的視頻被封閉，網絡被消音。上級下令，盡快搶修，從速通車，出事現場被快速埋沒。

當局不想徹查，他們害怕什麼？

疫情 投資

上一則

﻿台積電模式 在美國是否可行？

下一則

賴清德就職演說 如何釋善意

延伸閱讀

福建海警船頻擾 陸委會：兩岸和平需要雙方盡力

福建海警船頻擾 陸委會：兩岸和平需要雙方盡力
福建艦完成海試 3大亮點：穩定性佳、動力可靠、官兵具操控力

福建艦完成海試 3大亮點：穩定性佳、動力可靠、官兵具操控力
悼梅大高速坍方亡者 廣東籃球員鞋上寫「48 R.I.P」

悼梅大高速坍方亡者 廣東籃球員鞋上寫「48 R.I.P」
廣東疾風暴雨 中山4隻鱷魚逃出養殖場

廣東疾風暴雨 中山4隻鱷魚逃出養殖場

熱門新聞

選前不判川普有罪 對美國不是壞事

2024-05-08 02:00
「一洲焦點」談習近平訪歐、川普案件新發展。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／習近平訪歐 各自表述、川普法律戰反擊

2024-05-08 14:10

日圓貶值 引爆貨幣戰的關鍵在北京

2024-05-06 02:00

蘋果輕舟已過 輝達AI希望所繫

2024-05-05 02:00

習近平訪歐 難達成分化西方目標

2024-05-07 02:00

習近平訪法與烏戰瑞士和會

2024-05-09 02:00

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他