廣東梅大高速公路 天災人禍

疫情 後的小長假，出行民眾破2.5億，各個旅遊景點人山人海，返鄉探親不絕於途，大城市100多米步行街，兩個多時才擠得出去。各地大小事故頻傳，假後不少醫院人滿為患。尤其以廣東梅大高速公路突然路崩，最為死傷慘烈。

五一淩晨2時10分，梅州市至福建方向大埔鎮高速公路路面，突然塌方18米長，23輛半夜趕路的車輛陷進5米深坑。頓時大火熊熊濃煙沖天，車輛燒成焦鐵，死亡48人，傷30人。慘劇震驚海內外。廣西梧州兩夫妻帶3小孩回福建探親，全家慘死。民眾為無辜逝者悲傷，更對屢見不鮮的豆腐渣工程義憤填膺。

去年4月2日，大埔附近高鐵路面也發生坍塌，不到一年，事故再現，讓出行民眾提心吊膽。

梅大線全長61,2公里，2014年底竣工通車。知情者透露，總投資 共21億，每公里3千400萬，費用之大，令人費解。承包商坦白:建造費只有9億。12億進了誰的私囊？必需徹查！工程大小事故幾乎全是偷工減料，以次充正，承包商重金賄賂主管官員，貪官奸商殘害民眾，罪大惡極。

清明至立夏，該地連續大雨，雨量達628毫米。聲討豆腐渣工程的罵聲中，網上亦有人認為純天災所致，不能歸咎於承包商。

人靠教養，路靠護理，養路工有否巡查？有否發現連日大雨地質松軟，路基不堅固？多個路段已封閉，大埔段為何不採取措施？

慘劇發生後，網絡怒潮洶湧，兩天後，脫難者和遇難者家屬受訪的視頻被封閉，網絡被消音。上級下令，盡快搶修，從速通車，出事現場被快速埋沒。

當局不想徹查，他們害怕什麼？