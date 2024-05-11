選個好總統 改變目前亂象

今年11月美國將進行總統選舉，由於世界面臨嚴峻緊張形勢，兩大集團劍拔弩張，俄烏戰爭、南海風雲、以哈衝突和台海變幻，擦槍走火，隨時都都可能爆出第三次世界大戰。

美國兩位熱門候選人都會是七老八十的耆老，精神和體力能否勝任，人民確有疑慮。共和黨川普像把神經刀，沒有固定招數，有時說出不可思議的話語，不知道引美國導向何方。柯林頓及歐巴馬兩位過氣總統仍然落注拜登 ，證明民主黨 後繼無人。拜登四年任期內，世界爆出多個火頭，拜登都處理得不夠堅決和徹底，不在主導控制範圍之內，缺乏統領世界領袖的目光和主導能力，美中和美俄對抗中，拜登幹得並不成功。

民主黨出現了一對競選總統參選人，就是小羅伯甘廼廸和有人華籍血統的沙娜漢，異軍突起，新人新面孔，如果有新思維，給人帶來新希望，爆冷也是有可能的，儘管機會不大。

美國民主共和兩黨應該從大局出發，去掉黨派之爭，參、眾兩院團結一致對外，摧毀國際恐怖極權，重建世界和平秩序。

美國國內法紀鬆弛，對犯罪分子軟弱無力，是非曲直不分。匪徒強搶公司和超市財物，美其名曰零元購。對非法入境 者大開中門，不是堵在門外，邊境圍牆只說不建，紐約、洛杉磯任由非法入移民進入，犯罪分子和外國間諜乘機而入，後患無窮。處理由墨西哥進入美國境非法難民問題上，聯邦政府不作為，邊界州政府無法正常執法，亂局頻生，只能用大巴士將非法入境者送往紐約或洛杉磯民主黨執政的地方。如此混亂現象，引起美國人民的憂慮。

近期大量揭露租霸的惡行，令投資小業主房東苦不堪言，法律偏幫租客，沒有保護房東利益，甚至出現警察竟然把業主鎖起來，法律公正性受疑。佛羅里達州已做出改正，即將實施馬上驅逐租霸的政策，希望全國都跟著去辦。

美國有識之士應該挺身而出，選個真正能辦事的總統，參、眾兩院硬起來，在瞬息萬變嚴峻危險中、院府合作，領導民主世界，戰勝邪惡和恐怖軸心。