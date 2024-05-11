﻿台積電模式 在美國是否可行？

﻿據﻿5月1日世界日報，台積電 創辦人張忠謀謂台灣經理監督美國人工作非常困難。以一位年輕美國工程師布魯斯為例，謂在台灣受訓一年苦不堪言、漫長工時、軍事管理等。換言之，台積電的台灣模式在美也許行不通，是如此嗎？

「愛拚才會贏」筆者認為這不也是台積電成為最大的晶圓代工龍頭的原因嗎？尤其是這個領域競爭激烈。「邁向第一不易、維持第一更難」，在此也可以引用一句描寫娛樂界名人一炮而紅，但是瞬間消失。台積電如果不兢兢業業努力求進步，也會被其他公司取代，前提就是要上下一心全心投入，在台灣或是美國鳳凰城的台積電工作都一樣。

台灣的一位名嘴謂台積電靠著抱著「奴隸心態」的工程師來「賣肝」。這一位耍嘴皮的人士顯然沒有在美國工作過，沒有嘗試過在美國工作上的壓力，早就沒有上班打卡、沖咖啡 、喝茶聊天、打卡下班的日子了。筆者為退休執照會計師，事務所的老闆交代的工作限時也限期；限「時」就是每一個客戶的報表需要在一個事先訂下的幾個鐘頭內完成，限「期」就是在這個月的那一天完成，兩者缺一不可；超「時」做完的工作沒有加班費，超「期」完的工作除了無法與客戶交代之外，在年底的績效評估上也會被記上一筆。這種「論時論期」的工作沒有壓力嗎？

筆者也從在谷歌 、微軟、臉書等大企業工作的小輩們處得知，一個星期工作40小時幾乎沒有，50到60鐘頭倒是常態，工作做不完之外老闆要求高，「適者生存」否則大門敞開，可另尋出路。

把美國工程師送去台灣台積電訓練，筆者認為如同美國要求最高的海軍「海豹突擊隊」入隊之前的考核；沒有體力、毅力、決心、團隊精神等不被考量。台積電就如同一個打前鋒的精華部隊，在競爭激烈的晶圓業上保持一席之地就需不怕困難、不懼艱苦的團隊！

如同上述在谷歌等公司努力工作的小輩們，在美國也不乏能夠承受壓力的各種族裔人士，送回台灣台積電給予如同「海豹突擊隊」的訓練實有必要，美國年輕人布魯斯知難而退無可厚非。反之，如同孟子謂「苦其心志、勞其筋骨」，能在台積電工作，「增益其所不能」，今後在任何領域都能獨當一面，這種機會不應該錯過。