美國對台政策 無改變跡象

務實台獨工作者賴清德即將成為中華民國總統。雖然賴在大選期間強調他「務實」那一面，但「台獨工作者」仍引起北京和華盛頓的提防戒備，深怕賴團隊抓不穩基調，踩到兩岸兵戎相見的紅線。

北京對民進黨政府已無「聽其言觀其行」的空間，但華盛頓仍給予對其亦步亦趨的民進黨政府一定程度的支持。

然而自2022年底的「拜習會」，拜登 及其國安團隊所說的「反對任何一方片面改變台海現狀」、「承諾維持台海和平穩定」，很明顯是表示美國不僅希望中共 不武，而且也要求台灣不獨。

今年1月，在台北的大選結果揭曉後，拜登受訪時親自說「不支持台獨」，國務卿布林肯則以電子網頁祝賀賴當選總統，肯定這個「自治島嶼」的民主與選舉過程，並重申「承諾維持台海和平穩定」，台海雙方應「和平解決分歧」、「不使用強制及壓迫」。

也就在這兩年，美國國會的友台法案「進階」到要求行政部門對台進行軍事融資以及軍事裝備與服務援助，但拜登政府的政策基調始終是在協助台灣維持足夠自衛能力。

承上，520之後見到美國逐漸對台政策有明顯調整的可能性微乎其微，原因有三。首先，美國和中共都試圖管控分歧，拜登在本年11月的大選，絕無法承受在烏克蘭、中東之外有第三場風險極高的軍事衝突，而中國大陸的內部狀況也讓中共不願在此時再升高台海緊張。

其次，拜登團隊的主流想法是根據台灣關係法，維持戰略模糊下的「一中政策 」與北京全面交往，同時協助台北維持嚇阻力量和發展非邦交的實質關係，此法目前仍可維持和平穩定，不宜貿然變動。

最後，從美方官員最近的說詞，亦可判斷拜登政府改變對台政策的機率極低。例如布林肯於4月下旬訪問北京，稱美國的「一中政策」不變，期盼北京與台北都能同樣負責任地緩解台海緊張。又如副國務卿坎伯3月下旬與北京外交部副部長馬朝旭通話時，再次強調台海和平穩定的重要。可見若拜登政府進一步挺台，勢必觸動台海局勢，非美所樂見。

亞太助卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭於4月中旬訪問北京時，罕見地與國台辦副主任仇開明會面，談的當然是台灣。美方同樣表示為台海和平穩定，無意改變「一中政策」。

再對比1月美國在台協會主席羅森伯格與4月亞太副助卿藍墨客，分別提及聯合國大會2758決議及台灣地位時，前者表示該決議「沒有決定台灣地位」，話只說了一半（因為決議本身沒提及，但台灣屬中華民國所有），使得「台灣地位未定論」餘波盪漾，後者則改稱「不構成聯合國對台灣最終政治地位的官方立場」，看得出在4月初拜習通話後，美國這方面的調子放軟，並無改變對台政策的跡象。

「520」這關已在美陸技術性共管台海之下獲得控制，再來就看11月美國總統大選誰當家，方知美國對台政策的變與不變了。