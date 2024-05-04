「每周工作4天？30%企業研究中」為4月15日世界日報 的標題。為了留下人才、美加40公司試驗、發現營收未降、員工請假大減、但醫療等行業不適用。

在美國工作，不論為白領階級或是藍領員工都會感到步調快速、工作壓力，上下班尖峰時段通勤交通壅塞，日以繼夜工作下健康出問題，衰老也快，皆拜1周工作5天，甚至超時工作之賜。剩下的周末兩天也需抽出時間處理家事、子女問題，幾乎沒有真正的休息時間。

筆者曾為白領上班族深有此感。在身心俱疲時只好使用假期或是請病假1天，在家休息及「充電」應付隔天重返職場。但是由於需要按時交出報告，並不能隨時請假。周五中午同事們大夥出去聚餐為「降壓」，期待周末的到來。如果每天多做兩小時，1周只上4天班會有何狀況？

筆者已經退休 無法身歷其境，但是可以想見，也願意提供以下建議：如果公司內部沒有直接關聯的部門可以輪休，A 部門周一休息，B 部門周二關門，如此類推。在同一地區的各大公司之間也可協調選擇不同日子休息，減少交通擁擠以及員工通勤勞累。

要求每周工作4天仍保持40小時並非好逸惡勞，深知「工作是為了生存」而非「生存為了工作」，不能本末倒置，努力工作沒錯，但是不需為工作毀掉健康以及賣掉生命。

歐洲有些國家使用1周4天32小時在美國不宜，美國的勞動生產力仍需1周40小時，但是可以縮短為1周4天，如世報指出，美加的40個公司在試驗下發現員工請假大減。反之，在日本 常見由於工作辛勞造成的「過勞死」，筆者認為在1周工作4天的情況下也許不會發生。