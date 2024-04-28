520後 台灣何去何從？

「520」快要到了，賴清德 就要登上總統府的寶座，新人一般都有新政，全世界的眼睛在盯著台灣。在這一段時間裡，人們充滿了疑慮、期待與希望。不同階層、族群的人們，有著共同懸念：「如果一旦中共 武力犯台，台灣可以撐多久？」歷來的政府官員回答不一，有7天、10天、1月、數月，直至打到底，沒有一個讓人滿意的回答，就算是美日參戰，兵推也只是「慘勝」。

因此社會上產生了不少討論，有大學教授聯名發出「反戰聲明」；有退休 將軍提出「終戰指導」；有人主張「共軍登岸就結束戰鬥」；也有人認為「初戰即終戰」。這一切都只能說反映了台灣人民愛好和平，反對戰爭的善良願望。

中共提出武力犯台已經半個多世紀了，世界局勢發生了巨大的變化，蘇聯和東歐共產集團的瓦解、冷戰的結束、雖然台灣登上了全球舞台，卻被認為在戰火危機的烽火浪尖之中，其實台灣如果善用國內外條件，再能堅持現狀半個世紀，海峽持久性的和平局面是可以期待的。

從現實的角度來看，台灣走在鋼絲索上，蔡英文打了8年有驚無險的擦邊球，她的大策略是正確的，即是堅拒一國兩制和加強軍事抵抗的力量。在歷史上，無論是中共的「天津模式」、「北平模式」，以至香港的「一國兩制」，最終都是投降的模式。而這種投降與歷史上歐美國家的戰爭不同，它沒有國際公法的任何保障，一旦被中共所招降，就會完全失去人權和自由，淪為任人宰割、還要配合統治者演出的奴隸，絕不可取。現在有不少急於投向「祖國懷抱」的人士，就如同1949年國軍的起義部隊和海外歸國的知識菁英一樣，最終都在悲慘命運中悔恨終生。

反對備戰的人認為：兩岸軍力懸殊，有限的備戰改變不了戰爭的最後結局，是的，但是它可以決定敵方受創的程度，俗話說：「殺人三千，自損八百。」如果這個「自損八百」的程度是敵方不可承受之重，包括其上層集團和國家級的危險工程，都被列入斬首行動之內，再能夠「殺人三千」也沒有實質意義，侵略者不得不考慮這個後果。

另一方面，為了防止敵方情緒失控，鋌而走險，擦槍走火，也必須主動營造和平氣氛，改善兩岸關係，加強交流，讓彼此間各取所需。有些人認為：中共不講信用，和平談判，簽訂協議只是與虎謀皮，但中美大使級會談在日內瓦，在華沙，談了一兩百次，也並沒有所謂得失，只是拆穿了對手的戲法，為和平贏得了時間。所以，邱吉爾說：「不要因畏懼而談判 ，但不要畏懼談判」，一心害怕談判吃虧被騙的人，是低能而沒有自信的人。

20多年前 國府海基會秘書長焦仁和就是個天才的談判高手，人們同樣拿「兩岸交鋒台灣何以勝算」去考他，他只堅定地回答：「民不畏死，奈何以死懼之！」此乃政治家的聰明答案。台灣可以在局部妥協中取捨，但絕對沒有苟安偷生的選項，因為這個代價太高昂了，實在是付不起的。