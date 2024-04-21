中俄月球計畫對美國的啟發

土耳其 日前已申請成為國際月球科研站(ILRS)的成員，ILRS是由中俄雙方主導、並聯合多國共同建設的綜合性科學實驗設施，旨在2035年在月球南極建立科考站。

土耳其是至今為止第一個提出申請的北約成員國。如果成功，它將成為繼委內瑞拉、巴基斯坦、阿塞拜疆、白俄羅斯、南非、埃及和泰國之後，中國和俄羅斯主導的月球基地專案的第10個成員國。

土耳其的這一做法恐將惹惱美國，因為ILRS被視為是阿提米絲登月計畫（Artemis program）的競爭對手。阿提米絲是一項機器人的和人類的國際合作探索月球計畫，由美國國家航空航天局(NASA )領導，並有6個合作機構：歐洲空間局、日本宇宙航空研究開發機構、德國航空航天中心、義大利航天局、以色列航天局 、加拿大航天局，目標是實現重返月球並建立長期科研基地，並且最終登陸火星。

中俄現在的做法，是和美國在太空 領域競爭挖牆腳，這種做法在冷戰時期美蘇兩國之間存在過，但冷戰後消失了一段時間，但現在又從新出現。

仔細研究ILRS的成員國，就會發現它包括亞非拉多個國家，甚至東歐，代表第三世界國家。對於這些不算富裕發達的國家來說，如果能在航天事業上取得成就，將自己的宇航員送到太空乃至月球，是一個國家極大的榮耀，對於本國國民會產生很強的凝聚力、認同感和自豪感。但他們國家的科技和財力有限，自身單獨很難發展出自己的航天事業，需要依靠大國的合作和支持。如果不加入美國陣營，這些國家就只能選擇加入中俄的計畫，這會令美國在全世界的影響力減小。

很多人應該記得，當年阿姆斯壯登上月球的時候，留下的那句千古名言令人印象深刻。「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步」，但令人失望和遺憾的是，當時全世界觀眾只能從電視畫面上看到只有一面美國國旗，讓人感覺這終究還是美國人的勝利。

而中國的首名宇航員楊利偉第一次進入太空時，手裡同時揮舞著聯合國國旗和中國國旗，這一幕令全世界印象深刻。言下之意，這不僅僅是中國人的成功，而且是屬於全人類的榮耀。相比之下，格局和眼界要高出了許多。

雖然美國也搭載過其他國家的宇航員上天，但大都以歐洲和日本為主，這給外界的觀感就是這僅僅是屬於地球「富人俱樂部」的遊戲，和全世界其他85%人口沒有太大的聯繫。

另外，中國嫦娥五號是中國首個無人月球採樣返回任務，也是當前世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務，共帶回1731克月球樣品。中國宣布嫦娥五號月球科研樣品面向國際開放申請，歡迎各國科學家共同研究，共用成果，包括美國。

26日在中國地質大學（武漢）南望山校區，預計有來自六個國家的十位科學家，將陳述其關於月球樣品的研究計畫，其中有五位來自美國，分屬美國航天總署（NASA）和四所大學，五位來自美國的參與者都獲得了NASA的研究資助，其中一些甚至主持了由NASA出資的價值數百萬美元的科研計畫。

自1969年到1972年，美國共登月六次，累計收集到了381公斤的月球樣品。但NASA當時只送給中國1克月壤做研究。這樣做法不免令人感覺美國有些不夠大方，沒有大國風範。而中俄可以通過這種方式，拉攏了很多第三世界國家，在外交上很容易獲得這些國家官方和民間的好感，這其實是很精明的一種外交「籠絡」，比直接投入大量錢財和軍援要有效的多。

因此，美國是否應該考慮轉變一下自己的航天計畫，特別是在俄烏衝突和巴以衝突的背景下，一些國家和美國保持距離。美國可以通過自己的計畫，多爭取一些第三世界國家，而不僅僅限於歐洲、日本或加澳。也會令全世界對美國刮目相待，依然認為它依然是那個有能力也負責的世界唯一的「超級大國」，對美國的認同感和支持度也會增加。