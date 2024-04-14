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親民大媽形象 淺談財長葉倫裝束

薛永康（加州）

「拎包葉倫有讚鄰家大媽、有批優雅強盜」為4/8世界日報報導大陸網友對近日訪中的美國財政部長葉倫裝束的看法。

千里迢迢，年已77的葉倫風塵僕僕，沒有隨從拎包，自己步下美國政府專機，紫色外套外一個背包，套上一身黑色輕便服飾。大陸網民見到一個大國財政首長的平民裝束，因此大作文章。

有人認為葉倫故意裝扮為「親民的大媽」形象。更有甚之，認為她大媽形象的背後，是來要脅大陸在經濟上讓步，形同強盜。

每一個人都有言論自由，大陸網友也不例外。但是在沒有搞清楚狀況之前，胡亂替人貼上標籤不宜。一個大國首長如果穿著T-shirt 及牛仔褲抵中，絕對是有失國際禮儀。但是要求一位中年發福的葉倫穿上緊身套裝外加新潮夾克，有此必要嗎？尤其是長途跋涉「舒適」為最重要，葉倫只是be herself， 沒有刻意裝扮為「大媽」親民取寵，她的裝扮與前次訪中無異。

至於被批「優雅強盜」A wolf in sheep’s clothing? 則是令人啼笑皆非！她訪中此行是給中國下最後通牒嗎？還是讓大家能夠坐下談談如何能夠互惠？如何緩和緊張關係？筆者認為不管她此行的成效如何，「溝通」是解決問題的必要步驟。

以貌取人不宜，穿著也不能代表一個人的內涵。葉倫的裝束合情合理，未失國格。她為耶魯大學經濟學博士、資歷有幾頁之長、擔任眾多重要職位，她是一位美國朝野上下舉足輕重的「大媽」。

葉倫 耶魯大學 財政部

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