防範地震 勿掉以輕心

台灣花蓮規模7.2的大地震 造成大樓傾斜倒塌﻿、土石流、房屋損壞無數。幸好沒有如25年前921大地震的大傷亡。

1994發生在洛杉磯北嶺的規模6.7地震造成57人死亡、8700 人受傷，無數房屋倒塌、財務損失超過150億元。事隔30年，加州 會再有如此巨震嗎？

目前沒有可靠的資料預測強震是否會到來，如3至4級的輕震級在各地則是不斷，未雨綢繆以備不時之需仍有必要，尤其是位於地震帶的南加 州。以下為The Earthquake Country Alliance 發表的四個防備步驟以及筆者建議的防範物品以供參考。

第一步：危險物品如易燃物如汽油、瓦斯桶等以及會移動的物品，如高掛的鐘、鏡框鏡片等，應該放置在安全地帶或是穩固安裝。

第二步：做一個防災計畫，決定如何通知他人以及求助。購買及充滿手機充電器、近距離不需電話公司而能通訊的walkie-talkie也可考慮。

第三步：準備逃生、維生設備，放在家中容易取得之處以及車內如手電筒、電池、藥物、飲水、火柴、瓦斯爐、罐頭食物、室外帳篷、小面額現金等。

第四步；維護基本的經濟保障，如收集存放完整的重要資料、加強房屋的防震結構、購買地震保險等。

地震如果真正到來如何避免受害，職場及學校都有訓練，必須認真學習，也可以從可靠的政府防震網路上得到資訊，印一份出來銘記於心。

住在地震帶的加州居民對於隨時都可能發生、不論強震輕震都不可掉以輕心，以上防震資訊只是基本步驟以供參考。台灣此次的大地震傷亡比25 年前的地震大幅減少，是積極防範之可循實例。