美2024總統大選 撲朔迷離

美國大選即將在今年11月登場，前總統川普 、現任總統拜登 已雙雙跨過黨內總統候選人提名門檻，年底「川拜對決」大勢底定。

今年的美國大選與往年大選最大的不同點是，選民對於兩位侯選人的負面觀感特别強烈，「討厭拜登」和「反對川普」兩股力量並存，他們旗幟鮮明，尖銳對立。

在「討厭拜登」選民眼中，拜登是一個年紀大，記性差的老式政客，總統任內表現平平。 他老態龍鍾、反應遲鈍、又常說錯話，讓人懷疑他是否能夠勝任下一個四年總統任期。

而「反對川普」的選民亦不在少數，他們認為川普個性張揚，外向自戀，行事風格爭議大，經常為了達到「語不驚人死不休」效果，什麽話都說得出口，是一個隨時隨地都可能製造危機和敵人的民粹政客。 此外，川普身陷多件司法訴訟和情色醜聞，被指「在道德上不配當總統。」

《美國新聞與世界報導》指出，根據今年1月底的一份調查報告，多達三分之二的受訪者不願意看到「川普再次對決拜登」的戲碼，有受訪者將今年的大選稱作「兩害相權取其輕」，以表達他們對於兩位候選人的失望與無奈。 然而，儘管這兩位總統參選人年事已高，而且普遍不受歡迎，偌大的美國竟然找不到一對年輕的菁英可以取而代之，對於一個老牌民主國家而言，真是情何以堪。

2024年開年以來，許多預測美國總統大選結果的民調 紛紛出爐，令人目不暇給。 但這些民調結果的準確度遭到專家質疑，原因是近年來民調的準確度愈來愈低，一方面是由於選民回應民調意願變低，導致樣本常出現問題，另一方面是在手機時代，取樣愈來愈困難。

不過，大多數的美國政治觀察家都認為，目前川普與拜登的選民支持度在伯仲之間，差距不大。 另有調查顯示，有近三分之一的川普支持者表示，如果川普在任何一項法律審判中被判有罪，他們可能不會繼續支持他。

然而，川普的訴訟案是否會在大選前判決尚不明朗。 而拜登目前也有一個隱憂，即獨立參選人小勞勃甘迺迪來勢洶洶，他成事固然不足，但破壞拜登好事的機率倒是不小。

同時，根據《華爾街日報》分析，拜登與川普的競選團隊都遭遇一些黨內阻力：拜登對加薩人道危機的處理問題方式，引起某些民主黨選民不滿，川普則遭到部分大學以上高學歷共和黨員排斥，這些選民在今年11月的投票動向如何，備受矚目。

今年美國總統大選的變數仍多，選情撲朔迷離。恐怕要等到開票日，才能知道誰是白宮的新主人。