寄望馬習會 能有所收穫

現為平民的前總統馬英九 先生被邀請訪中，已在4月1日啟程。行程包括參觀公民營企業、近代歷史景點及紀念館、祭祖尋根等，重頭戲為在北京與習進平見面，所謂的「馬習會」。

一些反中的民眾及政府官員認為是中共的統戰策略，憂心馬此行被利用來內外宣。但是寄望兩岸和平共處的民眾，則樂見馬此行會有減少兩岸緊張情勢的作用。

這兩種不同看法見仁見智。先來看看習馬兩人，這兩位的共同點都是心平氣和、不慍不怒、不亢不卑，見過大場面的人。可以預見兩人見面，將把各自的期望提出、疑點釐清。「有話好說」而不會有讓對方下不了台的尷尬局面。

馬英九在台灣出生成長，此行拜黃帝祭祖、訪孫中山故居，皆為顯示自己為「中國人」；主張和統的習主席經常把「兩岸一家親」掛在嘴中，即使統一為祖國大業，他也不被鷹派所鼓動而輕易動武。

究竟馬習會的內容會談些什麼呢？筆者猜想：馬英九可以強調，有台獨主張的執政黨並不代表全台灣的民意，因為60%的選民沒有選擇堅持台獨、僥倖當選的賴清德 。換言之，絕大多數台灣人民愛好和平，希望兩岸繼續在經貿上合作、互動、參訪及旅遊。

習近平 會要求什麼？筆者猜測也許會如對台灣釋出善意，讓台灣民眾增加對於大陸的嘹解，例如習近平近日出資邀請美國大學生訪中，對於台灣也可如法炮製：增加交換學生、學術交流等，也讓訪中的台灣民眾無限制實地觀察及體驗大陸人民的生活，不需理會仇中媒體，「百聞不如一見」眼見為憑，以減少懼中、仇中以及其它阻礙兩岸和平的障礙。

「馬習會」對於維護兩岸和平，會有巨大的突破嗎？筆者認為也許還不會。但是馬習會開誠布公的「溝通」避免了相互猜忌、撫平了不同點，尤其在目前兩岸衝突高漲之時，馬習會可望「降溫」，對於促進兩岸和平的方向應是邁進了一大步。