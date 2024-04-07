當習近平邀印尼總統當選人訪中國

今年3月當選印尼 下一任五年任期總統的普拉伯沃（Prabovo Subianto），他也是現任的國防部 部長，應中國國家主席習近平 之邀，3月31日至4月2日前往北京訪問。

這次的訪問「頗不尋常」，一方面他還是總統當選人，到10月才會就職，此時高調出訪，自然引人側目。

普拉伯沃接受邀訪主要的著眼點：一、延續過去十年印尼與中國的友好合作關係。二、加強未來經貿合作的廣度及深度。三、著眼於未來印尼經濟發展、遷都所需要的科技與基礎建設。四、展現或追隨佐科威總統過去十年的外交路線，並確認及深化去年10月18日佐科威與習近平共同簽署的提升雙邊戰略合作協議內容。普拉伯沃雖然是國防部長，但此行國安問題應該不是重點。

附帶一提的是，現任中共中央對外聯絡部部長劉建超之前曾擔任中國駐印尼大使，傳聞他有可能出任外交部長；現任駐美大使謝鋒，之前也擔任過中國駐印尼的大使。他們兩位跟筆者在印尼工作期間有重疊。他們跟普拉伯沃、佐科威等政府高層人士熟識，對未來中、印關係的發展應有一定的話語權。

普拉伯沃接受中國的邀請，想必是得到佐科威的同意。在擔任總統期間，佐科威保持跟中國之間友好合作的關係，雙方高層領導人互動十分緊密頻繁；在工作階層則有副總理級定期會談，簽署了眾多經貿科技教育方面的合作協議。印尼第一條雅加達到萬隆的高速鐵路，也是由中國大陸公司承造，並已完工運轉。中國對印尼其他的鐵路建設工程也虎視眈眈。

佐科威秉持的外交政策，就是印尼自1955年萬隆會議之後奉行的不結盟主軸，不倒向某一大國或加入某一陣營，以免捲入不必要的地緣政治紛爭。

習近平的邀請也「頗不尋常」。對七個月之後才能就職總統的普拉伯沃伸出橄欖枝，自有其戰略上的考量。美國政府最近幾年對中國採取鋪天蓋地的打壓與制裁，似乎認為太平洋不夠寬廣；美國布建了北起日韓到台灣、菲律賓，再延伸到紐澳的一道道拒止中國擴張的防線；拜登總統去年也不辭辛勞去了河內一趟，提升了美、越戰略夥伴關係。唯獨東協的龍頭、國際海運通路的中樞印尼，仍維持不結盟的態勢。

在此時此刻，中國強化與印尼的合作關係，不啻對美國也可以隱然產生一種對抗的力量。雙方多一分的合作，在美國眼中都是不合時宜的破口。美國兩黨總統候選人並沒有邀請普拉伯沃前往訪問，誰也無法確定能當選總統；而普拉伯沃也不能貿然前往與任何一位候選人見面。在此空窗期，中國政府明快出手，邀請策略上十分成功。此行雖無「國是訪問」之名，但會有「國是訪問」之實。

過去美國政府因普拉伯沃人權紀錄不彰而不准他入境，如今中國政府倒履相迎，他的心頭必定感慨萬千吧！