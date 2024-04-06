兒時讀千家詩，讀到杜牧的「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。」

幼小的心靈只能簡單理解因雨觸景傷情、 借酒消愁，從而領略到作者所描寫的淒涼氛圍。當讀到高菊卿的「南北山頭多墓田，清明祭掃各紛然。紙灰飛作白蝴蝶，淚血染成紅杜鵑。日落狐狸眠冢上，夜歸兒女笑燈前。人生有酒須當醉，一滴何曾到九泉。」就覺得層次不同了，它刻畫出作者內心深處對人生的依戀、 無奈而唏噓。

清明節，不管是演變自晉文公紀念介子推的寒食節，或是民間模仿帝王將相「墓祭」之禮，都是慎終追遠、緬懷祖先、飲水思源的傳統日子。只不過，圍繞著它所衍生的故事，卻層出不窮。

除掃墓外，因天氣之便，故有踏青之俗。越南 文學裡，阮攸(Nguyen Du) 寫的《斷腸新聲》(Doan Truong Tan Thanh)敘事長詩，一部被視為文學經典巨著，故事其實源自中國明朝徐文長的章回小說「金雲翹」，正是從女主角王翠翹清明節踏青時拉開序幕。

座落在越南西貢市中心的「歐洲公墓」，在南越第一共和總統吳廷琰當政時，以陳朝狀元莫挺之的名字把它被改為「莫挺之公墓」。1963年，楊文明策動兵變，吳氏及其胞弟俯首投降後被槍決，他們的遺體就葬在莫挺之公墓裡。諷刺的是，墓碑上僅以「兄」、「弟」代替吳氏及其胞弟名字。南越淪陷後，莫挺之公墓被解散遷移，改建為黎文八公園。現在是連「賢愚千載知誰是？滿眼蓬蒿共一丘」都消失無蹤。

十幾年前，我收到一個學生的電郵，懇請我替他逝世的母親寫一篇墓誌銘來紀念其恩情。想不到，才隔一個星期，我就在臉書 上見到他和朋友去滑雪遊玩的照片，照片中他嘻嘻哈哈，那像是剛遭喪母之痛？這使我感覺墓誌銘不過是向世人炫耀的道具。一個熟人的父親去世，兄弟姊妹竟為著喪禮儀式應依佛教或基督教、下葬時間因生肖沖剋而爭執僵持不下，遺體就這樣待在殮房兩個月沒有下文。假如他們的父親有靈，真不知情何以堪？