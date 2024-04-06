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清明祭

潘汝淦 / 洛杉磯

炎凉世態屢紛爭，

塗炭生靈遍斷魂。

人禍重扣精英帽，

天災加碼餓殍村。

俄烏猛炮轟鄰里，

邯鄲惡少埋同根。

逝者天堂安撫慰，

人間尚有念情真！

上一則

拜習通話與馬習二會 能穩住台海？

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