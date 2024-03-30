李嘉誠父子為港人發聲

李嘉誠是世界華人 首富，也是港人心目中的超人，父子三人得到香港 人的敬重。

李嘉誠幾年前已為港人發聲，引用黃台之瓜詩句，婉約地向中央表達港人面對政局的憂慮。接著部署資金撤離大陸，集中力量將和黃業務拓展至全球。

日前長子李澤鉅在長實集團記者招待會上回應記者詢問香港前途時，首先長嘆一聲，然後指出香港近年所受到的壓力，語重心長地呼籲一定要保持香港在國際金融中心的地位。

身為香港首富，李嘉誠有過人膽識，且眼光獨到，著眼全球，而且取之有道。過往有人戱稱香港為李家之城，他業務與香港民生關係密切，如地產、能源、民生百貨等等。長子曾被大盜張子強綁架，索取港幣十億贖款，李嘉誠沒有報警，親自在家與張談判並全數付出款項，臨別還忠告張取得款項足夠餘生使用，不要再做壞事（張子強沒聽超人之言，繼續綁架新鴻基大少郭炳湘成功再勒索六億港元，張終因繼續作惡，槍斃伏法）。如此豁達及冷靜，非一般富豪所能比。

李嘉誠在故鄉汕頭創辦汕頭大學，重金聘請各科系著名專家教授，造福鄉梓。也捐出巨款給香港大學，建教學樓，充實香港最高學府。李嘉誠重視教育，他設下李嘉誠基金會主要工作就是改善教育和民生，算得上是個善長仁翁式的巨富。

百年來香港在官民合作下，創造奇蹟，欣欣向榮，成為全球金融中心。可惜近5年內，中英聯合聲明被閹割，規定的全民雙普選被棄，由梁振英特首開始政策大倒退，林鄭送中條例更引起香港人進一步的憂慮，引發岀一系列社會抗爭。當局缺乏靈活柔靱身段，只會強硬鎭壓。香港投資 環境的變異，外資撤離，經濟沉淪再無法復甦。東方之珠黯然失色，百年偉業竟然在五年內燬於一旦，令香港人、全球華人憂心不已！