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迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

有理有據禁止TikTok嗎？

薛永康╱托倫斯

﻿中國的一個氣象氣球在2023年1月底誤入美國領空，被以「間諜氣球」為由撃落，檢視殘骸沒有任何間諜裝置。近日政客欲阻止包含中國材料的外國車進口，認為材料中有監視設備、為另一「氣球門」！佛州州長也以國安為由欲立法阻止中國公民在佛州置產。美國最新的反中策略則為禁止中國的抖音媒體。

上述抗中策略的主要理由為維護美國「國安」；即使近期的華盛頓郵報社論指出，毫無證據顯示抖音有侵犯美國人的隱私，以及造成對於美國任何重要信息的威脅。

其它禁止抖音的理由之一為保護孩童，不受其不良影音內容影響。筆者認為這是最牽強的藉口，因為所有的社交媒體都無政府監控，由於保障的言論自由。換言之，由於沒有政府監控，所有的社交媒體的內容都是大同小異，只是由於年齡以及其他因素，受歡迎的程度不同而已。

美國提倡言論自由，甚至國會議員也可以口不擇言。政客們無法自律之外，插手介入民眾的影視生活則是難以置信；佛州的禁書政策到禁抖音所持的「言論自由」為「雙重標準」：自己可以暢所欲言但是需要決定他人只能看什麼書，禁止來自中國的抖音，但是美國自己的社交媒體則是需要保護。

以「國安」為由更是以「小人之心度君子之腹」。具有146年歷史的華盛頓郵報的社論一言九鼎；在缺乏威脅美國國安以及個人隱私的證據之下，毫無理由禁止抖音。

抖音 佛州 氣球

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