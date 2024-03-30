我上小學四年級時，母親對我的功課督促嚴厲。每晚，除了學校的功課外，還要我從課外

讀物裡選故事讀給她聽。母親年幼時沒機會完成學業，因此非常重視教育，希望能在我身

上得到彌補。家裡有一堆舊書報，我從其中選了一本還算完整的《愛的教育》逐頁逐頁讀

給她聽，但學校學的是國語，潮語發音難倒了我，因此發音錯誤百出，母親聽得一頭霧水

。例如我外婆姓許，我知道「許」字的潮語發音，我把故事裡「許多」的許字也讀成一樣

的讀音，被母親糾正後才知道原來潮語也和國語一樣有破音字，同字異義讀法完全不一樣

。

後來我在那堆舊書報中發現了一本殘缺類似辭典的線裝書，封面和前後幾頁都已不見，看

不到凡例我不知如何使用，我注意到每一個字頭下面總出現兩個字加上「切」字和一個數

字，琢磨了很久，猜想那可能是用來標明讀音。我收集了懂得潮語發音的一百多個字，推

敲對照了很久，靈光一閃發現把「切」前的兩字的發音取頭、存尾快讀就和國語「注音符

號」的聲母、韻母一樣能拼出讀音，我還歸納出潮語八聲的規律。我對這發現，感覺和學

武的人驟然領悟到武林秘笈裡的招式一樣欣喜若狂。《愛的教育》讀完後，字典幾乎被我

翻爛，我的潮語朗誦明顯有了進步。

我見到舊書報裡有一本《千家詩》，每首詩加上詞語註釋還是比故事來得短，查字典不費

時，我問母親是否可讀這些詩，其實母親並不是真的想聽我讀故事，只是找機會給我加強

學習。當我結結巴巴地讀著蘇東坡的《花影》時，想不到這正是母親兒時在家鄉私塾啟蒙

的第一課書，印象深刻，她重述塾師告訴她關於王安石變法、蘇東坡被貶而借花影諷時政

的故事，我一個十歲小孩當然聽不懂。舊書報中有香港 出版的「今日世界」，我不知何時

開始喜歡上裡面附有高寶繪插圖的短篇小說，更幻想有一天自己也能寫出這樣精彩的故事

。

母親或許不懂得師範，但她獨特的教育方式卻誤打誤撞，使我潛移默化地進入文學的領域

。讀詩詞使我有機會欣賞、揣摩到前人如何精簡含蓄地遣詞用句，讀故事培養我閱讀的興

趣。母親強逼性的朗讀故事詩詞，我當年認為是一件苦差事，但無形中替我後來的寫作鋪

路，是功不可沒的奠基石。讀書給母親聽的日子已遠去，母親也早已不在人世。清理母親

臥室的衣櫃時，見到母親留下的衣物，想起小時讀周壽昌的《曬舊衣》這首詩:「卅載綈

袍檢尚存，領襟雖破卻餘溫。重縫不忍輕移拆，上有慈親舊線痕。」當年並不太理解，如

今斯人已逝，才深深體會到個中滋味。