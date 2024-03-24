美國的孝道 透過尊重和愛表達

有人認為，在美國這個高度發達的現代化國家，大力宣揚中國傳統文化中的孝道，似無必要，因為傳統文化不適應現實生活需求，不符合現代人生規範。這是一個很大的誤解。因為現實生活不能脫離傳統文化，否則就是無根之木、無水之源。

只要人類存在，孝道就是顛簸不破的真理。很難設想，沒有父母的養育和呵護，兒孫能夠生存和繁衍？兒孫對父母的孝敬，不僅是應盡的責任，更是應有的道德。如果摒棄孝道，家庭和睦難以維持，社會不能安寧，人類豈能世代傳承、生生不息？可以說，中華民族能夠長存於世，很大程度上得力於孝道的彪炳於世。

西方的聖經不同於中國古代的孝經，但孝敬長輩觀點並無區別。聖經上有「當孝敬父母」之說，但由於文化背景不同，美國人不將孝道放在嘴上，而是付諸於行動。

君不見美國大大小小的白領辦公室，不論男女，辦公桌上必放一件東西，就是全家福合影？君不見美國人很顧家，一下班就回到家中，操持家務，歡聚一堂，男女老小盡享天倫之樂？君不見美國每年的「母親節 」、「父親節」，都是為了表示對父母的感激、感謝、感恩之心？歐美文化中沒有孝道這一說法，但透過尊重和愛在行為上充分表達出來。

有個故事很能說明問題。一個大雪天的夜晚，愛迪生的媽媽突然生病了，爸爸急忙找來醫生。醫生對愛迪生說：「你媽媽得了急性闌尾炎，需要開刀做手術」。那時候沒有電燈照明，愛迪生拉著媽媽的手說：「媽媽我要製造一個晚上的太陽。」他把家裡所有的油燈端了出來，再把一面鏡子放在油燈的後面聚光，讓醫生順利地做完手術，救了母親一命。這不僅是智慧和聰明的體現，也是孝心、孝道的體現。

孝道的核心是愛，而愛是一種普世價值，任何時候任何地方都不會過時。愛失去了，孝道也就失去了，人類社會必將混亂，因為沒有了維繫代際關係的親和力和凝聚力。這裡不想重複張揚孝道的孔孟之道，也不必提及24孝的故事，只是指出盡孝道、敬長輩，家庭和社會長治久安，我們的長輩有福了，我們的子孫有福了，我們自己也有福了。呼喚、張揚孝道的精神和風尚，希望更多人士參與其事，讓這個世界更加和諧和亮麗。