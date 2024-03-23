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由歷任美國總統排名 論候選人實力

薛永康╱托倫斯

﻿「歷任總統排名，拜登第14名勝過雷根，而川普墊底」為2月19日世界日報的標題。這是紐約時報報導525位權威學者選出歷任總統的排名。

即使目前一般民調認為拜登太老，而川普比較適合做總統，但是拜登排名為笫14名，而川普墊底為第45名，差距之大，令人瞠目結舌。

根據世界日報，參與總統排名的學者認為拜登最大的功績莫過於在2020大選勝利，把川普趕出白宮、挽救總統職位、恢復傳統的美國總統治國風格。何謂治國「風格」？「風格」的同義字為氣概、格調、作風、氣魄等，總括而言可謂「特質」。

依據2021 C-SPAN，理想的「總統特質」，也可說是「治國風格」有以下十項：能夠說服大眾、處理危機、管控經濟、維護道德、國際關係、行政效率、國會溝通、具前瞻思維、促進全民平等、面對任何環境處事得當。拜登具備何種上述的治國風格？

筆者認為：拜登在新冠疫情嚴重時，說服絕大多數國民接種疫苗、資助被疫情受害的商家及民眾度過難關、提高最低薪資抵制通貨膨脹，使失業率降至最低以及股市平穏、維持個人的道德標準：在最近的告全民演講裡不指名道姓罵人。能與友邦溝通援助烏克蘭衛國、選賢與能不分族裔、對環保不遺餘力、減少氣候變遷，修復公共建設等也為其主要政績。總言之，筆者認為拜登治國有原則、處世有魄力，儘可能會把目標在其任內達成。

拜登和川普將在今年11月對決，選民可用上述的十項總統「特質」，檢視拜登及川普在其任內以及在目前選舉造勢會上發表的政見，是否符合傳統的總統「治國風格」？同時可以對照歷史，如果下一屆總統具備的是拜登或是川普的治國風格，會使美國強大或是衰退？國民富足或是貧困？世界和平或是紛亂？當然，也可了解為何拜登在歷任總統排名上名列前茅，而川普敬陪末座，皆可做為投票給兩者之一的參考。

拜登 川普 疫情

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