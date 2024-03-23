人大無新聞 記者最難當

記者以報導事實為天職，千方百計追尋發掘真相，社會上對記者既尊重又有點害怕，譽之為「無冕皇帝」。

極權國家強調領導的威信，視政權鞏固為最優先考量。新聞報導根據利益得失必有取捨，不願自己缺點和錯誤外洩，並將之定為機密，如記者違反可以間諜 特務入罪。

今次中國兩會 期間最受矚目的總理記者會被取消，令3000多名來自世界各地記者大失所望。兩會期間為發掘獨家資料，記者們不惜凌晨2、3時冒零下溫度在北京天安門 人民大會堂外排隊幾個鐘頭，為的取得最有利地方採訪出席兩會的代表，特別希望在部長通道上物色到心儀的訪問對象。

以前兩會期間最後總理記者會多多少少都給記者放點料，不讓海內外記者失望。當年朱鎔基說會準備100口棺材，99口給貪官，一口留自己，以表反腐的決心。溫家寶則端出薄熙來案，提醒沒有政治改革，經濟改革成果不保，文革會重來。李克強一句全國有6億人口年收入只有1000元，給宣布全國脱貧成功的人一個響亮的巴掌。

極權政權最恨的就是追求真相的記者，生怕自己成記者筆下的人物。故不惜一切以求保密成功。那怕是外交部長及國防部長的生死也不给一個說法，任由外間傳媒捕風捉影，以致鬧出人死又復生的種種小道消息，連生死也說得不明不白。

人大是國家最高權力機構，面對世界及國人，卻不再有新聞了，等於門窗加上鐵幕，將外國記者拒之牆外。記者在埸採訪得極其小心，否則很易跌入刺探國家機密間諜案中，在中國新聞工作者是個高危行業。沒想到中國在開放改革幾十年後，又重回閉關鎖國的文革年代。