欲獲真實信息 應支持報業

長達141年歷史、獲得多次普利茲新聞獎、為全美第五大英文報紙的洛杉磯 時報，由於近年來經營虧損，在今年一月份裁了20%員工，其中包括資深編輯，也將在3月底關閉位於洛杉磯市中心每小時能印6萬份報紙的印刷廠，今後印刷將由位於Riverside 的印刷廠代工。

由於社交媒體及其顧客日益增多，為廣告商的新寵，傳統的報業缺少主要的廣告收入，導致全美各地的報業接連關閉。洛杉磯時報在全盛時期的感恩節當天，曾經一份報紙有厚達600頁的破紀錄！目前由於缺少廣告及讀者，一份日報貴得離譜、周日報紙亦薄得可憐！$3.66 一份讓讀者卻步，長期訂戶也停止續訂，形成一個惡性循環。

筆者相信任何報業業主都奮力在求生存，全美最大的中文報紙如世界日報 應該也不例外！報紙材料以及印刷成本增加、印刷機器維護、操作工人加薪、編輯及記者薪水以及報紙運費等等的開銷可觀，在洛杉磯世界日報零售一份只有$.75、其它區域$1， 連印刷及纸張成本都不夠。

不購或是不訂報的群眾認為：社交媒體是免費上網就可以拿到與報紙同樣信息。事實上是如此嗎？以最近美國前勞工部長趙小蘭的妹妹趙安吉 之死因為例，多家社交媒體在未得到真象之前繪聲繪影傳播假信息。反之，洛時以及世報在數日之後才報導趙安吉真正的溺斃死因。

不實信息、陰謀論、謊言、仇恨及顛覆言論在缺乏自律以及政府監控的社交媒體上比比皆是，圍攻國會暴徒欲推翻選舉結果的政變，皆拜盲從跟隨社交媒體之賜。拒打新冠疫苗導致得病不治者，也是由於對社交媒體傳送的陰謀論深信不疑！反之，優質報業則是保護自己的名聲，報導真實信息之外如有錯誤可見在次日啟示中更正。

「秀才不出門 能知天下事」 一份報紙在手，世界各地大事小事一覽無遺！最重要的是報紙的「可信性」無可置疑。報紙也是讀者的精神食糧，我們願意付五塊錢買一個漢堡，應該也可以付錢拿一份世報，買一份洛時。