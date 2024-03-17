總統能有絕對的豁免權嗎？

科羅拉多州禁止川普 列名2024年的總統初選，在3月4日遭到最高法院大法官 的推翻。 川普在讚揚大法官的英明睿智之餘，緊接著要求大法官能同意總統有「絕對的豁免權」（Complete Immunity）。 因為在2月6日，美國聯邦上訴法院駁回川普提出的絕對豁免權的主張。美國最高法院將在4月22日進行絕對豁免權的口頭辯論，6月進行裁決。

大家認為在九名大法官中的湯瑪斯大法官（C. Thomas）應該要自我迴避這次豁免權案的裁決，因為他的太太也參與了2021年1月6日的國會暴動，並希望他能效法內恩奎斯特大法官 （W. Rehnquist）當年在尼克森總統的水門案審理，以私人理由及因為是尼克森總統提名為大法官而自請迴避。

川普為絕對豁免權說了一些似是而非的論調，如沒有絕對的豁免權就不是總統了，也不能放手做好這項工作； 這些話聽起來讓人見笑。 美國的法律沒有絕對的黑白之論，也沒有「殺人者唯一死刑」的法條；「理性人標準」（Reasonable Person Standard）是很重要的概念。 因此對未成年人，智障者，常人或專家犯罪等都有不同的刑罰考量。 所以總統在職務上的合理作為當然有豁免的權利，但在總統非職務範圍內的非法行為，能有豁免嗎？ 我們來看看紙牌屋（House Of Cards）的六季劇集，這些劇集揭開了政壇的醜陋面紗，如果總統可以暗殺政敵，這能有絕對的豁免權嗎？

豁免權當然不是一張空白支票， 在台灣的民主學步，尚且能夠對陳水扁任職總統期間的洗錢貪污，在卸任元首職務後才加以刑事起訴；蔡英文現任總統，即便假博士傳聞，鬧得海內外風雨，偽造文書之嫌，也不會在任內被起訴；川普在總統任內的封口費案、性騷擾 案，也都在卸任後才被起訴。

究其實，美國對於總統的豁免權，並無明確的規範，但因總統地位崇隆，國家象徵，刑事程序將損及國家的整體運作； 由此可見在實務上總統日理萬機，有一定的程度的豁免權不受刑事干擾。 即便與總統職務無關，也是有一定的保障。 這也是為何川普堅持拜登總統的當選無效，搞出國會暴動，其潛在原因之一就是「連任總統的必要之惡」，不想面對刑事訴訟。

中華民國憲法第52條明文規定：「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之追究」。 大法官第627號解釋文補充，「這是一種暫時性的程序障礙，而非總統就其犯罪行為享有實體的免責權」；由此可以理解，總統任內有豁免權，但不是絕對的 。

美國200多年來之所以沒有對豁免權形成判例，實因美國過去的46任總統，都未曾有人挑戰豁免權，或遊盪在法律邊緣。這次挑戰總統的「絕對豁免權」大家都在拭目以待大法官的睿智之舉。