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談徐淑《答夫秦嘉書》

墊上隨筆／莫亦言

適逢三八婦女節，偶讀東漢詩人徐淑的《答夫秦嘉書》，寫的真好，全文是：

知屈珪璋，應奉歲使，策名王府，觀國之光，雖失高素皓然之業，亦是仲尼執鞭之操也。        

初承問，心願東還，迫疾未宜，抱歎而已。日月已盡，行有伴例，想嚴裝已辦，發邁在近，「誰謂宋遠，企予望之。」室邇人遐，我勞如何！深谷逶迤，而君是涉；高山巖巖，而君是越；斯亦難矣。長路悠悠，而君是踐；冰霜慘烈，而君是履。身非形影，何得動而輒俱，體非比目，何得同而不離。於是詠萱草之喻，以消兩家之思，割今者之恨，以待將來之歡。                                         

今適樂土，優游京邑，觀王都之壯麗，察天下之珍妙，得無目玩意移，往而不能出耶？

這篇徐淑《答夫秦嘉書》，是一封體現夫妻間關切之情的書簡。秦嘉因要前往京城上任，欲接徐淑返家團聚，於是捎信告之。當時適逢徐淑因病在娘家休養，無法返家，乃有書信往來。在文中，徐淑把她對丈夫的無限思念和遠別的深沉的憂傷感情細膩入微地表達出來，可謂情意纏綿，真切感人，全文文辭秀麗，自然流露出夫妻的纏綿溫婉的情意。

我尤喜歡最後一段的結尾，是這樣寫的：

⋯得無目玩意移，往而不能出耶？

意思是不要深陷溺於繁華俗世，被迷惑至不能自拔，而忘了回來呢？真是寫活了「小女人」的心態！

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