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撤銷47號提案與學校法律教育

呂立祺／洛杉磯

加州國會議員參選人Kevin Kiley發起撤銷2014年通過的47號提案連署。這幾年加州治安之敗壞，眾人皆知，當然冰凍三尺，不是一日之寒；治安之壞，也不會是只因為有了47號提案。

但讓我們回顧一下47號提案，加州在2014年11月4日通過47號提案的公投，其投票標題是「刑事判決，輕罪處罰倡議規約」支持者將其定題為「安全社區和學校法」（The safe neighborhoods and School Act），如果選民不讀內容，而根據標題投票，誰會認為安全社區及學校法是不好的。這是純屬「標題黨」一族，企圖混淆選民；其內容是將一些非暴力犯罪重新歸類為輕罪，而不再是重罪。

這跟學校什麽關係？罪犯是出來擾亂社區的！投票結果是59.61%支持，40.39%反對。47號提案通過，非暴力的罪犯出籠，放虎歸山了？這就是今天的社會亂象之一。那我們要問「安全社區及學校法」所司何事了？

這個47號提案，我們沒看到主事者的配套措施在那裡，從零元購到當街打劫的大多是年輕人。那這些人在學校學了什麽？美國的中學教育，不應該只是為升學而教育，各級學校教育應該是培養成為社會青年的搖籃。在校生的法律教育已經刻不容緩，這可以幫助他們了解法律的基本原則，學習尊重法律和公共秩序，尊重他們在人與人之間界限及權利與義務，這也有助於預防和解決許多社會問題，也相對成為負責任 的公民，有助社會的穩定與和諧。

我們以前學習的「公民與道德」，這種柔性訴求，已經不足以應付這人心浮動的社會，學生的手機每天都多在Tiktok遊走，不然就是想網紅或追網紅。他們應該要知道在學校對同學霸凌，不能視為僅是違反學校規則，而是一種犯罪行為的預備犯，對同學言語暴力，造謠誹謗也是犯罪行為；被欺凌的學生不知道自己的法律權利，也不知道用法律來保護自己，想到的就是買槍枝來處理反霸凌。 

在校學生就應該學習兩性尊重的問題，性騷擾應該被以犯罪嚴肅看待，校園強暴犯要知道自己的行為後果。大學生的兄弟會也常常玩在法律邊緣。購買零元購的戰利品，應該知道購買贓物也是犯罪行為；曾經有判例因收買贓物被訴，因為與原品價差太大，推斷買家應該知道這是贓貨或是貨物來源不當取得。但今天三觀（世界觀、人生觀、價值觀）混亂的大時代，行仁政，網開一面，重罪輕判都不能给社區安全，唯有強化在校的法律教育才是長期維持社會安定的正本清源之道。

加州 投票 性騷擾

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