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職業政客也是一種專業

吕立祺（加州）

美國隨著總統大選的腳步，從聯邦到地方各種提名，宣傳、廣告不絕。3月3日洛衫磯時報的社論刊載了最近幾個月，該報對參加聯邦或地方的100多位參選人進行訪談，其中從很多政治經驗不足的新人中聽到類似的重複：「我不是職業政客」及「我們要停止選舉職業政客」。

職業政客英文是Career Politician，也就是以從事政治活動為職業的人，意即以參選或擔任政府職位為主要職業為人民提供服務的人；這應該也是一種專業。時報社論也提出讓人深省的問題，例如我們看診，會選「職業醫師」，訴訟會請「職業律師」，報稅會請「職業會計師」，我們不會請業餘的醫師、業餘的律師或會計師來診斷病情或處理訟事或稅務，「職業」其實就是專業的意思。

當然我們也承認有些職業政客讓人昏倒，但是對於好的職業政客，應該要鼓勵並給他們機會，因為政治是一種專業。好的政客應該稱為「專業政客」，是相對於「業餘政客」而言。

筆者曾在此論壇發表過「政治應還給專業」，文中筆者強調理論政治固是一門專業，含蓋世界主流的中西政治思潮、政治思想史、政治制度史，到主要國家的憲政制度；例如「總體政治學」對國家藍圖的願景規畫，「個體政治學」及於每位公民的政治社會化，「小眾政治學」應該培養國家公務員如何管理眾人之事，「動態政治學」就是透過公共政策、民調測驗，掌握民調如流水的分析。

政治學本身就有這麽多分類，政治當然是專業學科。實務上「政治本來就是一門專業，他培養政治人物的宏觀視野，也訓練公僕管理社會的職能」。政客要有政治思想，更要有「萬人敵」的領導溝通能力與胸襟。

綜觀上述，重點都在「人」，然而政客的思想，領導與溝通的能力及胸襟並沒有普世衡量的標準，也沒有證照的需要。所以一般認為入門政治的門坎要求很低，可以邊做邊學。因此，醫生、歌手、商人、教授、受害者家屬都可以藉由選舉入行「政治」，而其表現大抵是平庸的。

政治專業就在這樣的大環境下被邊緣化，其結果就是成為一般人口中貶低的「政客」，嘗到甜頭的，反覆參選就成了「職業政客」。因此對各級政客進行「點評」有其必要，可以鞭策政客長年在各級機關累積的經驗，成長為「專業政客」，這才是人民投票應有的態度。

民調 投票 報稅

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畫中有話╱莫大軍

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