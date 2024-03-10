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碰船案 無言的結局

薛偉（紐約）

在春節期間金廈水域發生了意外，台灣海巡署因為取締大陸非法越境船隻，與逃逸的快艇發生碰撞，兩名大陸船員落水搶救不治。筆者認為，台灣船檢過程確有疏失，沒有錄影為證，處理拖延，必須檢討。通常這類事故只要雙方遵照有關兩岸打擊犯罪條例，及時透過紅十字會就可以解決。不料事態被擴大化，國台辦藉機發難，用侮辱性言辭痛批台灣官員，在派員赴金門與台灣海巡署談判時，提出公開道歉，懲處執法人員，賠償款項等條件。

台灣海巡署聲明，對溺水船員表示哀悼，在真相未經完成調查之前，願意在人道主義原則下，優先撫卹其家屬，靜待司法結案，這話聽來也合情合理。不料對方代表藉故退出談判，撂話一切後果由台灣當局負責，甚至傳出不承認台海限制水域，不承認有違法，不承認台灣法律等言論。這種違法在先，反而要求對方投降式的談判，形同中共1949年與南京國民政府和平談判時，橫蠻要求「懲辦戰犯」一樣，讓人們搖頭，只有兩個字：無言。

台灣是個民主的社會，人民有多元化表達言論的自由權利。台灣朝野同舟一命，在野黨肩負監督政府，忠誠國家的使命，在大敵當前，犧牲小我和政黨利益。但是在台灣立法院和新聞媒體中，卻出現了一些唯恐天下不亂、提油救火令人不解的現象，似乎有的人幸災樂禍、故意擴大事態，巴不得中共懲罰執政黨，甚至並不在意「武統」台灣。正如有的外國朋友幽默地說：中共不必進攻台灣，因為台灣人自己會打垮自己。這是多麼的可悲！

台灣立法院三黨不過半是一件有得有失的事情，雖然弱化了議事的效率，但是減少了錯案的發生。邱吉爾曾經說過：民主是最差的制度，但卻是我們唯一可以採用的制度。然而社會不願看到的是：有的新科立委剛上任就想到連任，只圖表現，或者亂開黃腔、插科打諢；或者故作聲勢、惺惺作態；或者得意忘形、人身攻擊。他們在立院的保護傘下，忽視了人民的眼睛是雪亮的。

中共 快艇

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畫中有話╱莫大軍

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