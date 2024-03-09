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墊上隨筆／什麼是「定海神針」

莫亦言

中共主席習近平談兩岸問題時，常引用「定海神針」這句話，其實「定海神針」指的是一種威力無比、天下無敵的一種神器，它一共有有四根，分別為：擎天白玉柱 、西海鑌鐵棍 、如意金箍棒、隨心鐵桿兵等，分別在四大靈猴的手中。這四根「定海神針」在《西遊記》中有明確提及。

四根「定海神針」分別為四大靈猴所持有。其中，最為人熟知的孫悟空，作為靈明石猴，他的武器是如意金箍棒。另外三根「定海神針」分別為赤尻馬猴、通臂猿猴和六耳獼猴所持有，他們的武器分別西海鑌鐵棍、擎天白玉柱和隨心鐵桿兵。這四根神針各自具有不同的威力和特性，在西遊取經的旅程中發揮了重要的作用。

那麼，這四根「定海神針」各有什麼威力和特點呢？

首先，如意金箍棒，又稱「定海神珍鐵」，是孫悟空的兵器。它原本是大禹治水時遺留下的天河定底神珍鐵，為太上老君所製，放在東海。金箍棒兩頭是兩個金箍，中間是一段烏鐵，緊挨箍有鎸成的一行字：如意金箍棒，重一萬三千五百斤。它的特點是重量極大，威力無窮，可以隨孫悟空心意變大變小，是孫悟空降妖除魔的重要武器。

其次，西海鑌鐵棍是赤尻馬猴的兵器，它同樣具有極大的重量和威力，是赤尻馬猴在西海取得的寶貝。

第三根「定海神針」是擎天白玉柱，屬於通臂神猿所有。擎天白玉柱高大威猛，能夠支撐天地，展現出通臂神猿的強大力量。

最後一根「定海神針」是隨心鐵桿兵，為六耳彌猴所持有。隨心鐵桿兵的特點是可以隨心所欲地變化，符合六耳彌猴狡滑多變的性格。

這四根「定海神針」各具特色，不僅代表了四大靈猴的不同風格，也在《西遊記》的故事中扮演了重要角色

習近平 中共

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