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致中國國民黨建言

何健行／洛杉磯

大選落後，同人心頭若有所失，然而失之東隅，得之桑隅。政壇主位雖然落空了，可是做為監督政壇的立法院，由國民黨選得最多席位，總算撿到安慰獎。

然而秉持以建民國、以進大同為己任的諸公，當然不會面對當前兩岸因沉船而發生的磨擦事件，視若無睹吧？尤其是處於彼此失和之際，星星之火，可以燎原乎？

回顧此次台方處理沉船之事，手忙腳亂，不知所措；首先，不應否認是己方追撞對方所致，及至對方家屬前來，要求接回兩個漁夫遺體時，卻又不肯答應，弄得難以結局，好在大陸還能顧及大勢，懂得克制，不以牙還牙，直到如今，雙方還停在商討期間，不把事情擴大。

其實問題纏著的原因，是兩方出面交涉單位，都不夠決斷力所致，因而想到台灣現時最大、以及關懷國事人才濟濟的團體一一中國國民黨來，雖然在野，然而，國家興亡匹夫有責，民情團結起來，其力量自能撓正歪斜。比方說，大家聚合一起，成立一個宗旨以中樞政府所不達的融合團體，例如取名為「台民溝通融和集團」之類，對內則與原自民及民粹增強融合，對外則開拓溝通往來；以民眾爭民眾福祉，以民眾謀求國泰民安，理直氣壯，有何不可？

聽説馬英九有個馬英九基金會，以個人名義總不及以群眾夠號召，國民黨中不乏人才，就以馬英九的會作起點，集合黨中有志之士，共同創立上述大同團體，使大家都能集中力量，一起為國家也為自己找一條出路，不好嗎？

外面烽火四起，我們由缺少諒解而發生爭執，勢難避免，尤其是大陸現時不再承認兩岸相隔劃線，兩邊船艇擦身而過，最易發生齟齬，由政府去仲裁是非，便成政治事件交涉，由於國體關係，小事可能變為大事，一發難收，如若有上述 民眾團體出而緩頰，則多數易作化解不好嗎？

 

黃禍是外人對中國的看法，不要希望他人真誠來幫助自己，自己的事最實際是由自己解決，兄弟鬩於牆，外禦其侮，對嗎？

馬英九 國民黨

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