喜見青少年須成人陪同入購物中心

南加州 托倫斯市最大的購物中心Del Amo Shopping Center 在3月1日起有新規定：每逢周五、六的下午3點開始，青少年須有21歲或以上的長輩陪同，否則不准入內。

這個新規定是基於去年年底在此商場有1000多個青少年因廉價戲票聚集，其中一群同夥少年因細故爭吵與另一群打起群架不可收拾，場面一度混亂。大批市警及時趕到現場驅散青少年，避免了重大事件發生。

此商場業主為了保護商家及顧客，防止這類情況重演，同時也欲避免南加 州已經失控的「打砸搶」罪行在此商場發生，才出此下策訂下新規定。「打砸搶」又名「零元購」，為一群盜匪衝入店內打破櫥窗、翻倒衣架、搶到商品就跑，商家和警察束手無策，來不及制止！幸運的是此商場尚未被波及。

目前這個商場在最熱鬧的周五六下午3點後，已有警衛在門口駐守，無長輩陪同的青少年單身或是結夥皆被拒於門外。被媒體訪問的顧客及有青少年子女的家長們，在此新規定施行後都感到安全，也不再擔心子女會在商場內出事。

筆者喜見Del Amo Shopping Center、全美第二大購物中心，能夠開此先例維護大眾安全。除了周五六時段限制青少年須長輩陪同之外，周日期間警力也已增強。今後除了可以防止青少年聚眾滋事，盜匪也不敢輕舉妄動結夥進入此商場打砸搶。「事先預防重於出事後補救」，筆者建議：其它購物中心也可仿效Del Amo Shopping Center 做法，讓顧客安心購物、保護青少年、商家及商場業主安全。