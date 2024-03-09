今年又是美國的大選年，黨內初選已經緊鑼密鼓地展開。

執政三年多，拜登 的支持率仍然低迷，甚至有人說他是最差的總統。在全面深入地盤點審視拜登各方面政績後，本人改變了對他當初的觀感和評價，認為這届政府無論在內政還是外交方面，都有卓越的表現，有可圈可點的成就。

外交方面，俄烏戰爭這個契機，在國際上結成了一個以美國為核心的統一戰線，也借此激活了瀕臨腦死的北約；在近期這場哈以衝突中，頂住了國際國內巨大的壓力，從各方面支持以色列展開反擊，但並非一面倒地偏袒以色列，有批評有警告；在涉及中美雙方核心利益的台灣問題上，雙方抱著「鬥而不破」的原則，多次化解危機，保持了台海局勢的基本穩定；勸談促和，協助日韓兩個重要的盟邦化解了長期的歷史積怨；在聯絡東盟、印度及南太平洋各島國之間的關係上作出了重大的努力，在支援非洲貧窮國家經濟發展方面都取得了長足的進展。可以說，自雷根總統以降的歷届總統，外交事務拜登做得最出色，這得益於他長期從事外交工作的豐富經驗。

內政方面，三年多的疫情 ，都在拜登執政期內，疫情使美國經濟遭受重創，但人民生活水平沒有受到太大的影響，政府多次配發現金補貼低收入家庭，更沒有執行限制人身自由的嚴厲封城封國政策；通膨顯現，便調動各種財政金融手段，多次調整利率，讓通膨率回復到正常區間；股市呈現穩定中增長，失業率創下新低；盡管反對前任的治國理念，拜登也沒有全盤否認或推翻川普的一些合理的經濟和外貿政策，使美國這樣的大國經濟沒有出現左右搖擺，平穩軟著陸；吸引外資和製造業回歸方面，展現了可喜前景，台積電等一批外資企業在美國落地生根，充實了已經空心化的實體經濟。

拜登執政最大的失誤是在移民政策方面，自他上任以來，南部邊境偷渡日益猖獗，大量非法移民 湧入，造成邊境幾個州各方面艱難的困境。千里之堤潰於蟻穴，國家安全堪憂。這個問題又涉及到他副手選擇的失誤，拜登上任之初，曾委託賀錦麗解決邊境非法移民問題，但她無所作為。一旦拜登有事，她是一個有雄才大略能繼續領導這個大國的人嗎？再說，拜登要想連任，年齡也是個很大的問題。總之，南部邊境非法移民問題、副手人選、年齡和拖累老爸的爛料兒子杭特，都是拜登欲求連任相當不利的因素。

今年年末要選出新的總統，如果照目前的形勢，很可能再次上演拜川對决，到時候兩老翁决鬥，自己手中這一票不知投給誰好，真是「兩間餘一卒，荷戟獨徬徨」，為難了！