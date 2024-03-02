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英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

龍年祝願之二

吳南風╱洛杉磯

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如龍飛舞，遨翔悠遊；

如魚得水，怡然無憂；

如松堅韌，翠柏長青；

如竹亮節，吉祥如意！

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