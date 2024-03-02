香港前景不明 缺乏競爭力

離開香港 移民美國剛好30年，每隔一段時間都會抽空返港探望親友。疫症前後四年行程受阻，至今才有機會重回舊地。

香港地鐵四通八達，加上大量雙層巴士輔助線接駁各交通要點，集體運輸系統接通港九新界，方便得很。長者無論遠近，選用何種交通工具，每程只收港幣二元。市面看到不少國內遊客，商店、 藥房和海味零售店生意都不錯，但貴價商品店和金飾生意未如理想。

香港社會經近年環境變化頗大，大家變得出言謹慎，有些言論成禁區，免得惹來不必要的麻煩。 與舊友相聚只談風月，更多推介的是大灣區價廉物美的風味美食。相對而言，香港物價不算便宜 ，北上消費巳成風氣。 近期快餐式飲食文化流行，尖沙咀鬧區新開不少簡約式茶餐廳，有的還設在地鋪，密密麻麻分隔，設有四人座卡位，如果先後有兩組各兩位入座，中間加上一塊透明塑膠板分隔。有個醒目帶位員 ，見縫插針，令客人很快入座。廚房配合上餐快，食物新鮮熱辣。食完後帳單立即奉上。有的較大餐廳卡位數量可達百個，開創另一用餐模式。

油麻地名店澳洲牛奶公司的燉蛋白及雙皮奶甚受市民歡迎，他們店也採取專人帶領客人入座，入座效率高，食品上檯相當快，客流通快。相對傳統 「大家樂」、「大快活」快餐店，它們更具靈活性。由於人手缺乏，這兩個「大」字號老快餐店顯得缺乏競爭力，螢幕餐牌上餐已取銷或售完餐牌仍在榜上，令客感到困惑。還要客人自己找座位，而偏偏用完餐客人卻不想起身離座，客戶流通不暢順，競爭性不如蜂擁而起的小卡座新型快餐廳。

食店夜市生意仍然欠佳，具規模中餐店晚上6時入席後，不能再翻台多做一輪。酒吧亦因入夜後外出應酬不多，欠缺外來遊客，令飲食業者頭疼不已。 香港明顯缺乏人才和勞工 ，中產階級移民走得七七八八。勞工階層因人工低薪工時長又辛苦，青年人卻步。內地人士前來應聘，又因香港房租貴，生活條件不如內地，來到香港任職不划算不適應， 做了兩個月便打道回府。

這次訪港，我先後出入香港國際機場四次，訂位時申請輪椅服務，限於人手缺乏，輪椅供應商沒有足夠人手。筆者只有兩次登機時得到服務；其他入境兩次，一次久等才坐上輪椅，另一次航空公司覆班機有四位需乘輪椅客人，但只得一部輪椅需遲些才到，其他三部暫無消無息，眼見輪椅服務無望，只好慢慢自己行路到入境處排隊。

香港如果前景不明，海外投資 客自然會投向其他國家和地方，做為原來是亞洲航運中心和世界投資中心的香港，不能不檢討，設法改善國際形象，開創平和迎客新的環境，才不會在與新加坡競爭中敗下陣來，其他如印度、越南和印尼等國家也和香港搶生意，不可不防啊！