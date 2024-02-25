「經濟全球化不可逆轉」這是中國外交部長王毅 2/17日在慕尼黑安全會議上的發言。警告歐美各國勿試圖與中國脫鉤，搞「去中國化」，如此做法將犯歷史錯誤。王毅危言聳聽或是敘述事實？

首先，何謂「經濟全球化」？2000年，國際基金組織（IMF）為「經濟全球化」下的定義為：貿易與國際往來、資本與投資流動、人口流動、知識的傳播。 19世紀工業革命利用規模經濟的概念，標準化的大量生產商品，而人口的快速成長也帶來大量的需求。在二次大戰後，許多國際協定或組織的目的為貿易自由化，減少貿易障礙。

由以上所述，「經濟全球化」為不可抵擋的潮流，與經濟學上所謂的「競爭優勢」competitive advantage息息相關；就是指誰在哪方面做得好，如成本低質量好，就放手給誰做，勿以增加關稅 為貿易障礙。例如中國在民生物品的製造業上超強，工資低、經驗夠、品質好。在合理的関稅下物美價廉進口，美國是誰受惠？美國的消費者。

同樣地，美國地大物博農業先進；自給自足之外可以供應全球，中國對大豆的需求過去非美國生產的莫屬。川普 在位時對中國商品大幅增加關稅、促使建材價錢大漲為一例，中國反擊為另求出路，拒絕美國大豆，美農叫苦連天！商業在貿易戰下絕無贏家。

增加關稅抵制中國產品，或是與其它歐亞國家聯盟抗中的「去中化」可行嗎？川普聲稱如再當選，將徵收中國商品60%關稅，物價將會大漲！拜登目前對通膨的控制成果也將會毁於一旦！再者，目前「經濟全球化」的環境下，中國的產品也是其他國家產品的原料，反之亦然，各國之間的関係及互動已經不可切分。執意與中國脫鈎只會使生產停頓，非明智之舉。

「經濟全球化」的目的不外是「各盡所能各取所需」抵制中國產品進口不能幫助美國已經落後的製造業重生。美國可以利用自己的「競爭優勢」，例如繼續在高科技方面研究創新自成一格！反之，花費精力試圖聯盟孤立中國於事無補！只是走錯方向，浪費寶貴時間，使自己的進步停滯！應該深知保護主義不宜，在貿易上應該以互惠為原則，讓全球產品通暢無阻使全球受惠！王毅所言「經濟全球化不可逆轉」，歷史可以見證。