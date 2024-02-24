龍是十二生肖中唯一不能一睹實體的生物。

龍的形狀認知，在記載中歷經變化，甲骨文龍字像一條張著大口、蜷著身子的蛇； 篆文加上彡以示背鰭；《說文解字》把龍描寫成鱗蟲之長，能幽，能明，能細，能巨，能短，能長；春分而登天，秋分而潛淵；到了《爾雅翼》，龍成為各種生物的綜合體：鹿角、駝頭、兔眼、蛇項、蜃腹、 魚鱗、鷹爪、虎掌、牛耳。

傳聞中，龍具無邊法力，能興雲降雨，因而衍生了龍圖騰和崇龍文化。難怪帝王們要以真龍天子自居，凡是和皇帝沾上邊的都冠上龍字:龍顏、龍鬚、龍體、龍椅、龍床、龍袍、龍位、龍輿、龍騎、龍舟、龍種，連駕崩也要誇張成龍馭賓天。歷代帝王更為著鞏固帝位、剷除對手，偏聽輕信堪輿師的龍脈、龍穴之說，而出現了保龍脈和破龍脈的大動作。

中國到處都有龍字的蹤跡，除黑龍江外，山川、湖泊、寺廟、市縣鄉鎮以龍命名的數以百計。歷史上，三國諸葛亮結廬臥龍崗被稱為隱伏的人中之龍，詩仙李白懷才不遇而有「我欲攀龍見明主」，詩鬼李賀不得志時期望「他日不羞蛇作龍」。武打明星繼李小龍之後，龍的效應使狄龍、成龍獨領風騷;電影猛龍過江、龍門客棧、天龍八部更水漲船高、風靡一時。

中國人總喜愛和龍字拉上關係。喜慶要龍鳳呈祥，夫妻要雙龍戲珠，嫁女要乘龍佳婿，生子要驥子龍文，才情要龍躍鳳鳴，本領要降龍伏虎，氣勢要龍吟虎嘯，做事要畫龍點睛，寫字要筆走龍蛇，便利要一條龍服務，粵人進補要龍虎鳳；老闆聘員工要打鳳撈龍，下屬求職夢想鯉躍龍門。誰希冀能龍行天下、一遇風雲便化龍？

不過龍字也有其負面。龍捲風是天災，擺烏龍是錯誤，龍頭蛇尾有始無終，畫龍刻鵠好高鶩遠，龍睜虎眼蠻橫霸道，攀龍附鳳巴結投靠，老態龍鍾衰老遲緩，變色龍趨炎附勢，化骨龍懶散貪吃，葉公好龍表裡不一，神龍見首不見尾言辭閃爍，大水沖倒龍王廟魯莽誤會。不得志時自我安慰龍游淺水遭蝦戲，鬥不過人時自嘲強龍不壓地頭蛇。

越南 原本是中國藩屬，也繼承了崇龍文化，越南人自詡為龍仙子孫，首都河內在越南李朝時原名昇龍城，瀾滄江流到越南搖身一變成為九龍江，華封改名為下龍灣後馳名世界，南越的國徽是雙龍護著國旗。龍來到美國仍吃香，洛杉磯華埠 金龍大遊行一百多年來魅力不減，移民海外的炎黃子孫自豪是龍的傳人，而作為父母的還是跳脫不了望子成龍的傳統窠臼。