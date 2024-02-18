也是筆者孤陋寡聞，從來不知道有個王志安，近半個多月來，因為他涉入在台灣觀選期間上脫口秀節目，涉嫌侮辱身障人士引出違規事件，攪亂了一池春水，網絡世界鬧得沸沸揚揚，好不熱鬧。筆者好奇心在油管上找到他兩年來的節目，以及華人世界的正反意見和諸多評論，才了解了一些眉目，事情的由來是這樣的：

依台灣法律規定，中國人士來臺，不得從事與許可目的不符的活動。王志安經許可來臺觀光 期間，應邀參加賀瓏夜夜秀等節目，嘲諷參選立委的身障人士，違反不得進行非法工作等相關規定，移民署依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制五年不予許可來臺觀光。這一下王志安像砸了鍋的螞蟻，身在日本，卻要在台灣提起法律訴訟，狀告台灣當局所謂「選擇性執法」，直言戰鬥到底。

有人說王志安是中共的大外宣，還有人說他是間諜 ，為此，網上有心人士把他的一些文字輸入人工智能 ，加以處理分析，雖然否定了以上說法，但筆者認為類似於譁眾取寵，目中無人，自以為是，好為人師，下車伊始就指手畫腳，這都是不少知識份子的致命傷，王志安也值得反躬自省。

如果官司立案，只有兩個結局：最正常是王志安敗訴，在他人生旅途中得到一次有益的教訓；如果意外的獲得司法的寬容，網開一面，王志安勝訴，那筆者認為也不是他的勝利，而是言論自由的勝利和台灣民主的勝利。