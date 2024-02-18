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疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

保護學生防止霸凌

薛永康 加州

「笑氣盛行華生吸食過量亡」為1月4日世界日報洛杉磯地方版的消息：一個剛移民來美的華生遭霸淩壓力大，吸食大量非管制物品的笑氣(Laughing Gas) 致死。

霸凌包括在言語上或是肢體上對同學欺負，而被欺負的同學一則忍氣吞聲服麻醉藥逃避，或者是用報復性的手段對付霸凌者，而無辜的同學經常遭到池魚之殃。

被霸凌的反應，或消極的逃避，如華生服笑氣過量死亡，或是攜槍去學校報仇大幹一場，最大悲劇莫過於2007年4月 一位南韓學生在南維吉尼亞工學院開槍殺死32人傷了17人後自盡！由於霸凌用藥自殺或者舉槍攻擊的例子不勝枚舉，但是學校似乎亳無對策！就像是其它大型槍擊案發生後，政府及民眾警覺了一陣子後，漸漸麻木習以為常，直到下一個悲劇發生！

目前美國政界的「反中化」以及總統候選人的「排外言論」，只會使外族學生遭受的霸凌更加頻繁！加上網路霸凌所用威脅恐嚇侮辱字眼，學生家長以及學校不得不加以防範！

 家長除了觀察子女有任何不平常的舉動、逃課或是不明的受傷之外，必須主動直接詢問子女在校有無被欺凌以謀對策。學校方面必須設立「霸凌熱線」讓學生舉報！被霸凌想要自盡的學生也可以直接打988舉報。

「每一個學生的命都是命」應該盡量保護學生：避免由於霸凌造成的意外、自殺及他殺，家長及學校都應負全責。

華生 洛杉磯 維吉尼亞

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