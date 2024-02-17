大選後 談國民黨敗選的遐思

台灣大選落幕，使到不少華人嘆惜，意氣茫然，惟恐寶島來日的政治，民粹主義一旦偏差，引起美中擦槍走火，爆發戰爭，黎民無辜犧牲， 何苦來由！

有道是：失敗乃成功之母，只要能回省失敗所在，免重蹈覆轍，四年後從頭再來，焉知有百年根基之國民黨 ，下次不能中選，擔起社稷，重建民國乎？

今次大選，事前被猜為在朝民進黨 ，最多只能取得四成選票， 在野誰能獲得其餘六成，即能改朝換代，改舊換新； 國民黨眼見時機到來，凖備以侯友宜代表黨參選，卻遇到柯文哲以民衆黨名義，亦要競選。國民黨主席朱立倫眼見如此三方鼎立，六成方可勝選之估計不能成立，因此邀請柯不如與國民黨結盟，兩方結成一體參選，方可有望獲得六成選票成功，柯初時要以總統位置參選，則龎大團體的國民黨，當然難以向廣大黨員交代，朱立倫因而向求柯屈就參選副總統以全大局，初時柯表示接納，及後柯禁不住家人及其幕僚譖言，反口不認承諾，一場歡喜一場空 ，結盟合一同勝大選之夢逐告破局，各自分途參選，落得今日兩敗俱傷收場。

這次朱立倫造成破局之責，也應有批評空間：要柯丶侯兩人合一參選，是件秘密策略，進行期間當應閉門商討，不可外揚，事成之後才可公佈，方能避免百口百濫譖，而柯的悔約亦應如是反省。

當然.這次賴清德獲得民粹基本票選，還有很多背景做成，民進黨的助選團中，有一句醒目標語「信任國民黨、台灣變香港 」。北京值得回味：何不注重：國土統一遲與早、收服民心先最好。香港的急進治法，就是台民仍有餘悸的來由。伊索寓言中，有一段是說大風和太陽。 比賽誰能使路人脫下他風衣的故事：結果風吹越大，路人越抱緊外衣不放；而太陽只微微笑放出溫暖陽光，那人就脫下外衣了。是說：循循善誘的效果是勝過暴力。

國民黨中人才濟濟何不聚在一起，組成一個促進民間福祉的團體，以緩和兩岸融合，增強同贏同樂福祉。成功只要有我、而不在我的胸襟。則不必爭取仕途，也得其樂。何必要爭做首領而毀大局呢？