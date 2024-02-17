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加州1號提案解決遊民危機？

薛永康╱加州

3月5日為加州初選投票日。第一個提案也是唯一提案，要求選民通過64億元債券，提供精神病或毒癮無家可歸者床位及治療，這個提案是否能夠解決遊民危機？依據2月6日世界日報的報導，一些專家不樂觀，認為遊民可能會變得更多。

此提案款項的來源30%來自徵收富人稅，其他今後的償還債券則由所有納稅人買單，為來自政府徵收的各項稅收！加州一向的「劫富濟貧」已使一些富人遠走高飛，而留在加州的的納稅人負擔則日益加重。另一方面，全國各地的遊民由於加州供應較好的福利趨之若鶩湧來加州。

洛杉磯市在兩年前建築幾十間每間64平方英尺的金屬鋁皮遊民屋，一間造價13萬美元免費供應遊民居住，但遊民仍是有增無減，原因何在？

答案是：去年連冰天雪地阿拉斯加的安克拉治市長曾經都想把他們的遊民送到南加來，其他州不請自來的遊民則是不計其數。

今年加州冬天天氣酷寒下雨多，遊民露宿實在很辛苦，我們需要同情。但是政府每次把經費都供應他們住旅館，經費用完後他們又回到街上，只是一個治標不治本的方法。再者，洛杉磯市斥資每間13 萬元的鋁皮屋耐用不到十年。

加州這個第一號提案是否會重蹈覆轍白花錢、遊民卻不減令人質疑；加州選民必須花時間在瞭解這個提案能否解決遊民危機之後，才投下適當的一票。否則，遊民不減下，納稅人需要負擔的州稅會增加。

遊民 加州 洛杉磯

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畫中有話╱莫大軍

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