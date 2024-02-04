新年伊始，「語不驚人死不休」的前總統川普 ，在一個視頻裡說了三句話，震撼了美國政壇。

他說：「誰當總統並不重要，重要的是確保美國還在人民的手中。」一句話就點破了美國已被權貴集團操控的現實。別看大選很熱鬧，其實候選人都是權貴集團的傀儡。（言下之意，除了只有他是例外）

針對美國窮富兩極分化，川普說：「長久以來，美國發展的紅利被少數權貴占有，而發展的成本卻由全體人民承擔。」這句話道破了美國分配不公的現實，直刺美國中下層民眾最敏感的神經。解釋了為什麼美國愈來愈富，普通人卻愈過愈差？

針對美國槍擊案頻發、毒品氾濫、零元購風行，川普說：「權貴集團只保護自己，卻不保護美國人民。」短短三句話，就象三把利刃，刺向美國的權貴集團的心臟，戳穿了這些人表面上道貌岸然，實質上男盜女娼的假面貌。讓權貴集團多年處心積慮建立的人設全面崩潰。

誠然，川普雖然也是權貴，但他是「同流不合汙」的另類。例如，他沾花惹草、風流成性，但不碰未成年少女。他拒絕艾普斯坦邀他登島的邀請，但川普管不了柯林頓、華爾街精英們上島。

川普喜歡遊艇、豪宅、名車、私人飛機，但不碰香煙、酒精、毒品；他喜新厭舊，換過三個老婆，但都好聚好散，給足了補償。

川普2016年意外入主白宮 ，他不按常規出牌：抽乾沼澤、大肆裁員、大規模減稅……例如，他大刀闊斧反腐敗，取消美國國會參議員和眾議員的無限任期制等等，動了權貴集團的乳酪，權貴集團處處處與川普作對。

比如，他要整治非法移民 ，但權貴需要非法移民提供的廉價勞動力，雙方利益衝突。川普調不動FBI、CIA等強力部門參與執法，只能宣布全美進入緊急狀態，命令美軍出動，才封鎖住了邊境，把牆蓋了起來。

迄今為止，川普雖然在愛荷華州和新罕布夏州，輕鬆擊敗了共和黨的提名競爭對手，贏了兩個州的初選總統提名，有望與拜登最後對決。但是，他背了78項刑事指控，而任何一項罪名成立都足以把他送進大牢。更何況有些罪名，比如煽動暴亂，證據確鑿，賴都賴不掉。川普瞻望前景，不寒而慄！

如果說2016年總統選舉是復仇者聯盟的集結，那麼今年的「終局之戰」就是一場只能贏，不能輸的決戰。川普只能「背水作戰，死而後生」：唯一的希望就是當選總統後，利用豁免權，自己赦免自己。贏了，住白宮；輸了，進牢房。現實往往比《紙牌屋》更齷齪。