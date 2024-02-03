時間過得真快，2024降臨了， 忽然驚覺，在台灣湖口當預備役軍醫官已過了一甲子，1964年的1月21日，不就是與老友朱迺欣同在湖口裝甲兵基地，共渡「兵變」的60周年紀念日嗎？朱醫師也已去世七年了。

筆者當時在司令台前，來回溯這事件：那天是湖口裝甲一師的年度裝備檢查。前一天，我們得到通知，明早在衛生營地集合，到大操場等待臺中來的副司令訓話。

早上9時，全師就整隊完畢，記得將近10時，鮑副師長才發口令，要大家立正聽訓。這時，只見趙志華副司令走上台。他要大家坐下，在檢查鮑的手槍後，就放面前。

趙說到抗日戡亂期中，目睹多位優秀同袍為國犧牲，話鋒一轉，提到現政府腐敗，尤其是軍方，說蔣老先生忠心為國，但為腐敗的軍頭矇蔽。他分析了當時韓國、越南 的軍人如何主政（按：即軍人政變， 在1961到1963年），掌握國家的命運。他提出：「裝甲第一、二師的官兵有優良的傳統，應該也創造歷史，把坦克車開到士林官邸去救領袖，對領袖的兩位公子也應保護。」並呼叫：「誰願跟我去？」

從衛生連的左後方，又走出一個身材高瘦的人，舉著雙手，一路呼叫著：「我跟你去！」這就是政戰官朱寶康。他一上台，趁趙跟他握手的時候，順手把桌上的手槍拿走。此時，師長跳上台去，命令站在後面的憲兵把趙由台後押走，並喘著氣，向台下宣佈：「誰都不許動！現在聽我指揮。」所謂 「兵變」就此落幕。

朱大夫1964年暑，與我同時來美，1980年在爾灣加大 醫學院裡重逢，都擔任授教，他1986年應邀回台，2002年從長庚醫學院退休 回南加。他提醒我，那天他值班，沒去集合。前一天晚上趙志華已到湖口，煩躁無法入睡，半夜打電話到醫療中心請值班的朱大夫，開點安眠藥，朱解釋藥效很難控，趙也沒有堅持吃藥。次日「事件」之後，可能是一夜無眠，閉目睡了，此時師長把朱大夫召到師部，希望能給趙提神藥，朱大夫又需解釋這些提神藥也不能亂用，就這樣子，在事件前後、都是朱大夫主治。

朱教授是鳳山世家，台大醫學系畢業，密西根大學神經生理學博士。1980-86，任教於加大爾灣，1986年回台臺灣後服務於長庚醫學院和林口醫院，為神經內科主任，2002年退休為長庚醫榮譽副院長。

他專長診治 巴金森症、威爾遜病等，因研究錳中毒巴金森症出色，獲得美國巴金森基金會之贊助，為亞洲第一個獲得此項榮譽之研究小組。行醫達三十餘年，仁心仁術。退休後的主要著作有：《禪與腦》， 《打坐與腦》， 《腦與宗教：尋找腦中神明》，《靜坐：當東方靜坐遇上西方腦科學》等。

在他2017年去世前夕，贈送的最後一本書： 神經神學（Neuro-theology）是神經科學與神學的交會，他引愛因斯坦的話：「沒有宗教的科學是跛子，沒有科學的宗教是瞎子。」腦科學家一直到20世紀初，才開始勇敢面對與討論，朱大夫試用腦的生理活動來解釋宗教經驗，這只是人類在這領域的開端。可惜仙遊已七載了，否則，至今一定有新作，引人深思。(本文作者為兵變現場的醫官、此文兼紀念朱迺欣教授）