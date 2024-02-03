陷阱多 網絡是一把雙面刃

幾天前下班後，收到一封轉遞給校長及學校教師關於「學區 的議事日程」的電郵，打開看後，它又要我填上電郵及密碼。我沒考慮就照辦了，等到發現寄件人的電郵地址不是學區時，才幡然醒悟是上了當。急忙電郵詢問校長，他的回函確定了我的猜測，那時已是下午4點55分，我打電話給學區，沒人接電話，我只能乾著急。

晚上11點45分, Google通知幾分鐘前有人企圖進入我的電郵帳號，幸好我的帳戶有「兩步驟驗證」(two-step verification) 才被擋住，建議我盡早換密碼。我刻不容緩，打開電腦做到一半就得停下來，因為這涉及學區的系統，只有學區的資訊科技部門才能處理。第二天和學區聯繫後，花了一個多鐘頭才把事情辦妥。該部門主任又發給我一封電郵，我才驚悉很多教師都被這「網路釣魚」(phishing)伎倆坑了。

我記起幾年前在新冠肺炎疫時期，一天我收到一個舊學生的留言。她朋友告訴她李白曾寫過「黃鶴樓之千年預言」，問我是否有聽過?我一看，真是啼笑皆非，它類似藏頭詩，藏了下列這句話:「武漢肺炎，全國支援，眾志成城，有驚無險」。

「武皇開邊意未已，漢皇重色思傾國，肺渴朝來頓欲蘇，炎州沈水勝龍涎，全似丹青搵染成，國無人莫我知兮，支離東北風塵際，援玉枹兮擊鳴鼓，眾裡尋他千百度 ,志意乖兮節義虧，成行新筍霜筠厚,城頭鐵鼓聲猶振，有客能為神女賦，驚破霓裳羽衣曲，無邊落木蕭蕭下，險如舟過馬當祠。」

短短幾天內，我又收到幾條相似的訊息，而且是從不同國家寄來，使我見證到網絡傳播力量的可怕。我告訴他們，李白只寫過「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」,而且它實在不能稱為詩：內容不知所云、體裁似是而非，只算是一篇蒐集了中國歷代詩人杜甫、白居易、陸游、張孝祥、屈原、辛棄疾、蔡文姬、歐陽修、王昌齡、蘇東坡等人詩句的大雜燴。

話說回來，由去年到現在，教師退休 組織、手機公司、醫藥保險公司等系統，都先後被駭客侵入、個資外洩。網絡給生活提供無比的便捷，卻是一把雙面刃，到處都有陷阱，危機四伏，令人不寒而慄。