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川普所謂「美國的血液」是什麼意思

﻿薛永康（加州）

「『你們從亞洲來、毒害了美國的血液』 ，二十一世紀的你我，可以接受川普如是說嗎？」為王世雄先生自己付費在1月22日登在世界日報頭版對於川普言論的置疑。

筆者認為：絕對不能接受川普傳播此種仇恨、分化以及種族歧視的言論，因為並無任何族裔毒害美國的血液，遑論他指認的亞裔及非裔。

川普所謂的「美國的血液」所指為何？是指美國人口中仍占多數的白人？還是比白人還早、世世代代住在美國、過去被白人到處驅趕的原住民印地安人？或是其他合法移民入境的少數族裔？

答案為皆非，誰早到、晩到或誰占多數，皆非美國主人！因為美國為「民族大熔爐」任何合法移民皆可占一席之地！白人的川普也不過為美國人口三億三千五百萬分之一。

「白人式微」為川普危言聳聽、惑眾取寵的競選口號，謂白人權益已被其他入境的少數族裔取代；他自認可解救白人，唯一的方法就是用壓制、欺凌、剝削、驅離等非法勾當來加害其他「非白人」族群。

問題是白人式微了嗎？移民日增之下，美國白人占全美人口比率相對減低，但仍為大多數，而且仍控制美國的政治、經濟以及其他主要機構以及行業！少數民族中亞裔在科技領域的貢獻不勝枚舉，人口日增的西裔、中東裔為美國農業、製造業和服務業的主力，非裔則為美國體育、音樂界不可缺的一部分。

「In the 21 Century, the most dangerous faction is one dominant group facing decline」為筆者節錄一位美國歷史學家的看法；過去操縱一切的多數族裔，在面臨式微下將無所不用其極，為一個危險組織。尤其是當美國經濟情況不佳的情況下，少數民族在極右媒體及政客傳播下，變為代罪羔羊，加上少數族裔多努力工作，多成為中上階級，更令其它低學歷、工作被機器取代的白人所嫉恨，白人至上主義因而復生，這些皆為被川普誤導「白人式微」的白人川粉。其它少數族群皆為其傳播仇恨、分化的對象。

面對91項民事及刑事訴訟，川普極盡所能為自己脫罪的方法，就是口無遮攔爭取選票，如果當選為下一屆總統，也許可以免掉牢獄之災。

但如果他當選，他是否會如他所說，清洗美國血統，排除其他族裔？他的罪行證據確鑿，但他認為是政治迫害，他是否會把他的私仇加害於他一向歧視的少數族群？答案是：他會如此做。他對現在反對他的老部屬翻臉不認人，公報私仇的心態極重，在他任期中，疫情中醜化華裔稱新冠為中國病毒、功夫病毒等，造成在美仇華事件大增。

身為美籍華人，不只是為了我們自己的權益，也為所有族群發聲，我們不能允許川普在2024再度入主白宮來分化族群、製造仇恨、造成社會不安，美國的前途不能毀滅在他的手上。

川普 移民 種族歧視

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