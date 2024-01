川普所謂「美國的血液」是什麼意思

「『你們從亞洲來、毒害了美國的血液』 ,二十一世紀的你我,可以接受川普 如是說嗎?」為王世雄先生自己付費在1月22日登在世界日報頭版對於川普言論的置疑。

筆者認為:絕對不能接受川普傳播此種仇恨、分化以及種族歧視 的言論,因為並無任何族裔毒害美國的血液,遑論他指認的亞裔及非裔。

川普所謂的「美國的血液」所指為何?是指美國人口中仍占多數的白人?還是比白人還早、世世代代住在美國、過去被白人到處驅趕的原住民印地安人?或是其他合法移民 入境的少數族裔?

答案為皆非,誰早到、晩到或誰占多數,皆非美國主人!因為美國為「民族大熔爐」任何合法移民皆可占一席之地!白人的川普也不過為美國人口三億三千五百萬分之一。

「白人式微」為川普危言聳聽、惑眾取寵的競選口號,謂白人權益已被其他入境的少數族裔取代;他自認可解救白人,唯一的方法就是用壓制、欺凌、剝削、驅離等非法勾當來加害其他「非白人」族群。

問題是白人式微了嗎?移民日增之下,美國白人占全美人口比率相對減低,但仍為大多數,而且仍控制美國的政治、經濟以及其他主要機構以及行業!少數民族中亞裔在科技領域的貢獻不勝枚舉,人口日增的西裔、中東裔為美國農業、製造業和服務業的主力,非裔則為美國體育、音樂界不可缺的一部分。

「In the 21 Century, the most dangerous faction is one dominant group facing decline」為筆者節錄一位美國歷史學家的看法;過去操縱一切的多數族裔,在面臨式微下將無所不用其極,為一個危險組織。尤其是當美國經濟情況不佳的情況下,少數民族在極右媒體及政客傳播下,變為代罪羔羊,加上少數族裔多努力工作,多成為中上階級,更令其它低學歷、工作被機器取代的白人所嫉恨,白人至上主義因而復生,這些皆為被川普誤導「白人式微」的白人川粉。其它少數族群皆為其傳播仇恨、分化的對象。

面對91項民事及刑事訴訟,川普極盡所能為自己脫罪的方法,就是口無遮攔爭取選票,如果當選為下一屆總統,也許可以免掉牢獄之災。

但如果他當選,他是否會如他所說,清洗美國血統,排除其他族裔?他的罪行證據確鑿,但他認為是政治迫害,他是否會把他的私仇加害於他一向歧視的少數族群?答案是:他會如此做。他對現在反對他的老部屬翻臉不認人,公報私仇的心態極重,在他任期中,疫情中醜化華裔稱新冠為中國病毒、功夫病毒等,造成在美仇華事件大增。

身為美籍華人,不只是為了我們自己的權益,也為所有族群發聲,我們不能允許川普在2024再度入主白宮來分化族群、製造仇恨、造成社會不安,美國的前途不能毀滅在他的手上。