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洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

為存活 商場需整修

薛永康╱托倫斯

「全统廣場整修，華人懷舊失落」為1月22日 世界日報地方版標題，謂南加華人購物聚會的地標如今人去樓空，大整修何時開始以及結束為未知數，偌大的商場空蕩蕩、店家門窗緊閉加鎖。

有人會問：全統廣場雖然年代已久，但看來毫無異樣，為何需要整修？懷舊之情溢於言表。筆者在南加已居住40 年，光顧此衆所周知的商場不計其數，也想知道原因，但是得不到消息。

無獨有偶，1月20日的洛杉磯時報有一則報導：由於在網購日增的趨勢下，傳統商場式微，想要存活的方法就是把商場重新整修，吸引顧客回流，而且Z世代群（16-26 歲）為一重要客人群。

依據對Z世代群的訪問及調查，這個年齡群喜歡到商店觀看及觸摸實體物品，穿戴試衣則不在話下。其中重要的一環為視商場為交流中心，買一杯飲料坐下來面對面與朋友聊天，要比整天見不到面在網上溝通好得多。也許有人要問：Z世代的購買力如何？他們如果把商場用為交流中心而不購物，商場需要花費巨資整修去吸引他們嗎？

據洛時，Z世代已經佔全部購物者的40%，在全球的一年花費高達3600億美元、不可小看。依據筆者在邁阿密經商的六年經驗，吸引顧客進入店裡，即使他們不買任何東西，已經是邁進一大步。因為人潮都會往人多的地方走，好奇心的驅使為其一原因。反之，門可羅雀的商店沒有人想要進去，遑論購物。換言之，Z世代即使只買飲料有益增加商場「人氣」對商家有利。

「喜新厭舊」也是人之常情，尤其對年輕人來說。我們老人懷舊，而年輕人喜歡發掘新的事物及地方。對於已經30-40 年舊的全統廣場，撇開懷舊心情客觀來說，也實在需要改頭換面去吸引各種年齡族群；Z世代的年輕人出現將會把傳統商場在網購式微下帶回活力！全統廣場總將會以嶄新的面目與大家見面，重新回到我們的懷抱，我們拭目以待！

南加 華人 洛杉磯

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