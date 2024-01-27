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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

世報迎春年展

潘汝淦╱洛杉磯

去春蒙市遭襲殤，

年展重開迎曙光。

世報勤澆茂葉翠，

親朋激賞繁花芳。

北嘉妙語逐顏笑，

季男揮毫聯墨香。

遙望祥龍絕惡耗，

舞星逝魄慰天堂！

繁花

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一洲焦點／鋼琴風波愛國分子的偷換話術

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